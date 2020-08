Rio Grande do Sul confirma 44 novos óbitos e mais 2.789 casos de coronavírus nesta quinta-feira

O Rio Grande do Sul registrou nesta quinta-feira (13) 2.789 novos casos da Covid-19. Foram confirmados ainda mais 44 óbitos desde 28 de julho. O total de casos confirmados é de 92.560 em 477 municípios (96%) do Estado, e o de óbitos totaliza 2.584. Os recuperados são 81.665 (88% dos casos).

Os novos óbitos associados são de residentes dos municípios de:

Arvorezinha (homem, 90 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 87 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 86 anos)

Cachoeirinha (homem, 61 anos)

Cachoeirinha (homem, 41 anos)

Canoas (mulher, 73 anos)

Canoas (mulher, 43 anos)

Canoas (homem, 74 anos)

Caxias do Sul (homem, 56 anos)

Caxias do Sul (homem, 62 anos)

Esperança do Sul (homem, 77 anos)

Esteio (homem, 62 anos)

Esteio (mulher, 68 anos)

Gravataí (homem, 62 anos)

Igrejinha (homem, 80 anos)

Inhacorá (mulher, 63 anos)

Marau (homem, 69 anos)

Marau (homem, 72 anos)

Paraí (homem, 51 anos)

Passo Fundo (mulher, 58 anos)

Porto Alegre (homem, 78 anos)

Porto Alegre (mulher, 85 anos)

Porto Alegre (mulher, 98 anos)

Porto Alegre (homem, 54 anos)

Porto Alegre (mulher, 78 anos)

Porto Alegre (mulher, 62 anos)

Porto Alegre (mulher, 77 anos)

Porto Alegre (mulher, 87 anos)

Porto Alegre (homem, 75 anos)

Porto Alegre (homem, 73 anos)

Porto Alegre (homem, 91 anos)

Porto Alegre (homem, 64 anos)

Porto Alegre (mulher, 85 anos)

Rio Grande (homem, 73 anos)

Rio Grande (homem, 57 anos)

Rio Grande (mulher, 89 anos)

Rio Grande (homem, 63 anos)

Santa Maria (mulher, 81 anos)

Sapiranga (homem, 77 anos)

Sarandi (homem, 51 anos)

Três Coroas (homem, 83 anos)

Vacaria (homem, 79 anos)

Viamão (homem, 81 anos)

Viamão (homem, 67 anos)

Além desses, foi corrigida a cidade de residência de um óbito inicialmente divulgado como de Caxias do Sul (onde foi internado) para Novo Hamburgo.