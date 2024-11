Economia Receita Federal paga restituição de lote da malha fina do Imposto de Renda

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2024

O dinheiro foi depositado nas contas bancárias dos contribuintes ou transferido por meio de Pix Foto: Agência Brasil O dinheiro foi depositado nas contas bancárias dos contribuintes ou transferido por meio de Pix. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

Mais de 221 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as suas pendências foram contemplados no último lote de restituição do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2024, ano-base 2023, que teve a consulta aberta pela Receita Federal no dia 22 deste mês. O pagamento das restituições foi realizado nesta sexta-feira (29) pelo Fisco.

O dinheiro foi depositado nas contas bancárias dos contribuintes ou transferido por meio da chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.

Caso o contribuinte não esteja na lista de contemplados, deve acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, chamado de e-CAC, e tirar o extrato da declaração. Se verificar pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

Se por algum motivo a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficam disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, os cidadãos podem agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB, ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

