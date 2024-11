Rio Grande do Sul Marcelo Matias é eleito presidente do Sindicato Médico do RS para o triênio 2025/2027

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2024

Novo presidente foi escolhido em eleição virtual Foto: Divulgação Novo presidente foi escolhido em eleição virtual. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A chapa 2, liderada pelo candidato a presidente Marcelo Matias, foi a vencedora da eleição para a escolha da Diretoria Geral, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo do Simers (Sindicato Médico do Rio Grande do Sul) para o período de 2025 a 2027.

O pleito, que foi realizado pela primeira vez em formato completamente virtual, ocorreu na noite de quinta-feira (28), das 8h às 22h. O resultado foi divulgado pela Comissão Eleitoral em torno das 22h10min.

Dos 16 mil associados da entidade médica, 13,99 mil estavam habilitados para a votação. Houve 5.592 votos, sendo 2.558 na Chapa 2, 2.262 na Chapa 1, e 634 na Chapa 3.

Todo o processo foi conduzido e fiscalizado por uma Comissão Eleitoral independente. O novo presidente substituirá o médico Marcos Rovinski no comando da entidade.

2024-11-29