Economia Receita Federal paga restituições do Imposto de Renda a mais de 240 mil contribuintes

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2022

Os contribuintes caíram na malha fina do IRPF, mas depois regularizaram as pendências Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Receita Federal pagou nesta segunda-feira (31) as restituições de lotes residuais do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2021 e de anos anteriores.

Ao todo, 240.744 contribuintes receberam R$ 281,9 milhões. Eles caíram na malha fina do IRPF, mas depois regularizaram as pendências. Em setembro, a Receita informou que quase 870 mil contribuintes caíram na malha fina do IRPF 2021, ano-base 2020.

Segundo o Fisco, desse total, 41,4% omitiram rendimentos sujeitos ao ajuste anual (de titulares e dependentes declarados); 30,9% fizeram deduções da base de cálculo (o principal motivo de dedução são as despesas médicas); 20% tinham divergências no valor do IRRF entre o que consta em Dirf e o que foi declarado pela pessoa física; e 7,7% das retenções na malha fina foram motivadas por deduções do imposto devido, recebimento de rendimentos acumulados e divergências de informações sobre pagamento de carnê-leão ou imposto complementar.

