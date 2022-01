Mundo Coreia do Norte anuncia que testou míssil capaz de atingir território dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2022

O lançamento é o sétimo realizado pelo país apenas neste ano Foto: KCNA O lançamento é o sétimo realizado pelo país apenas neste ano. (Foto: KCNA) Foto: KCNA

A Coreia do Norte afirmou, nesta segunda-feira (31), que testou um míssil balístico de alcance intermediário que tem capacidade nuclear e pode atingir Guam, um território dos Estados Unidos no Oceano Pacífico. Uma câmera acoplada no Hwasong-12 tirou fotos do espaço.

O lançamento, ocorrido no domingo (30), é o sétimo realizado pelo país apenas neste ano – e o mais significativo desde 2017 –, o que levanta temores de provocações maiores, como testes de mísseis nucleares e de longo alcance que representariam uma ameaça direta ao território continental dos EUA.

A KNCA, agência de notícias oficial da Coreia do Norte, afirmou que o objetivo do teste era verificar a precisão geral do Hwasong-12 e divulgou fotos tiradas de uma câmera acoplada na ogiva do míssil.

A KCNA publicou dois conjuntos de imagens: um mostrando o míssil subindo de um lançador e voando para o espaço e o outro mostrando a península da Coreia e áreas próximas.

A Coreia do Norte disse também que o míssil foi lançado em direção às águas da costa Leste do país, em um ângulo alto, para evitar que ele sobrevoasse outros países.

O míssil Hwasong-12 é uma arma terra-terra, com capacidade nuclear e um alcance máximo de 4,5 mil quilômetros, uma distância suficiente para atingir Guam, sede de bases militares norte-americanas que foram importantes na Segunda Guerra Mundial.

De acordo com avaliações sul-coreanas e japonesas, o míssil lançado no domingo voou cerca de 800 quilômetros e atingiu uma altitude máxima de 2 mil quilômetros antes de pousar entre a península coreana e o Japão.

