Porto Alegre Receita Federal realiza apreensão de bolsas de grife no Aeroporto Internacional de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











As mercadorias seriam comercializadas por mais de R$ 100 mil. Foto: Divulgação/Receita Federal As mercadorias seriam comercializadas por mais de R$ 100 mil. (Divulgação/Receita Federal) Foto: Divulgação/Receita Federal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dois passageiros vindos de Orlando, nos Estados Unidos, com conexão em Brasília tiveram suas bagagens fiscalizadas por agentes da Receita Federal, nesta quarta (10) após desembarcarem no Aeroporto Internacional de Porto Alegre.

Entre os pertences, estavam 41 bolsas de marcas de grife famosas de alto valor de revenda no mercado interno, além de vestuários diversos. O total da retenção declarado pelos passageiros foi de cerca de 3.300 dólares e, conforme a Receita Federal, pela quantidade e qualidade, foi caracterizado como fora do conceito de bagagem.

“Essa é a segunda retenção de vestuários e bolsas nos últimos quatro dias em que as mercadorias seriam revendidas online nas mídias sociais”, informa o chefe da Seção de Vigilância Aduaneira no Aeroporto Internacional de Porto Alegre, auditor-fiscal Erno Edison da Cunha. Segundo ele, pela avaliação da Receita, essas mercadorias seriam comercializadas no mercado nacional por mais de R$ 100 mil.

O auditor-fiscal salientou ser importante que as pessoas que vão viajar se informem sobre a legislação que recai sobre as bagagens de passageiros. Segundo ele, a legislação é bem clara e proíbe trazer nas bagagens itens com destinação comercial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/receita-federal-realiza-apreensao-de-bolsas-de-grife-no-aeroporto-internacional-de-porto-alegre/

Receita Federal realiza apreensão de bolsas de grife no Aeroporto Internacional de Porto Alegre

2023-05-10