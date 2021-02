Porto Alegre Receita registra recorde histórico na arrecadação do Imposto Sobre Serviços em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2021

Montante gerado pelo recolhimento de ISS chegou a R$ 100,7 milhões em janeiro Foto: Alex Rocha/PMPA

O ISS (Imposto Sobre Serviços) gerou uma receita de R$ 100,7 milhões em janeiro para a prefeitura, a maior arrecadação mensal já registrada no Município de Porto Alegre, informou o Executivo nesta quarta-feira (17). A crise econômica causada pela pandemia de Covid-19 fez com que a arrecadação do tributo tivesse perdas nominais nos últimos nove meses de 2020 em relação a 2019, o que exigiu o desenvolvimento de um conjunto de medidas para redução de impactos.

O superintendente da Receita Municipal, Christian Justin, destaca que o governo tem buscado as melhores alternativas para ampliar a arrecadação sem aumentar impostos. “Entre as ações implementadas pela Secretaria Municipal da Fazenda), destaca-se a dispensa da exigência de alvará para ingresso de contribuintes no SMF (Simples Nacional, a universalização da nota fiscal de serviços eletrônica, a simplificação de obrigações acessórias e a realização de mais de 280 reuniões de conformidade com o estimulo à autorregularização do ISS”, explica.

De acordo com a diretora da Receita Mobiliária da Receita Municipal, Sandra Quadrado, o combate à sonegação e à inadimplência, aliado à facilitação de pagamento pelos contribuintes, e a melhoria do ambiente de negócios, bem como a retomada da atividade econômica, contribuirão para a continuidade do crescimento da arrecadação do ISS, principal tributo do Município.

