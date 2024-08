Política Recolhido desde que deixou de ser ministro, Paulo Guedes agora quer a Presidência da República

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2024

Desde que deixou o Ministério da Economia, Guedes não deu uma só entrevista e não fez comentários públicos sobre a gestão de Fernando Haddad. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Desde que deixou o Ministério da Fazenda, Paulo Guedes, que completou 75 anos no fim de semana, se recolheu: virou sócio de uma gestora, mas não deu uma só entrevista e não fez comentários públicos sobre a economia sob Fernando Haddad.

Mas tem planos. Ambiciona ser o candidato da direita a presidente em 2026. As informações são do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Já conversa com interlocutores sobre o tema tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Guedes vê um vácuo no seu campo ideológico: além de Jair Bolsonaro estar inelegível, está convencido de que Tarcísio de Freitas não sairá candidato à sucessão de Lula.

A assessoria de imprensa de Paulo Guedes, no entanto, afirma que “o economista está inteiramente dedicado ao seus projetos no setor privado e confirma que o ministro não tem pretensões políticas, tampouco à candidatura em 2026.”

Palestra

O empresário e economista Paulo Guedes ministrou uma palestra em Alphaville, São Paulo. O ex-ministro abordou importantes estratégias empresariais para os empreendedores presentes, além de apresentar um panorama sobre o cenário da economia nacional e internacional.

Guedes analisou a importância do Brasil no cenário mundial, mostrando o papel fundamental do País para os próximos anos.

“Em uma viagem internacional do governo, pessoas importantes me mostraram que o Brasil é uma fonte de segurança alimentar no mundo e uma chave de segurança energética. O mundo precisa desesperadamente do nosso país, devido à capacidade de produção e ao crescimento que proporcionamos”, detalhou Guedes.

Para alcançar o sucesso no empreendedorismo, o economista afirma que é fundamental fazer o que se ama e estar comprometido diariamente. “Você precisa gostar do que faz, seja na sua profissão ou no seu negócio. É essencial atuar com dedicação, carinho e foco para atingir seus objetivos de vida. Transforme cada dia em um dia produtivo, não se mova apenas pelo dinheiro; o propósito é mais importante”, concluiu o ex-ministro.

