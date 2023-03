Mundo Reconstrução da Ucrânia deverá custar 411 bilhões de dólares, diz o Banco Mundial

Por Redação O Sul | 23 de março de 2023

Avaliação dos danos não inclui as regiões do país atualmente ocupadas pelas tropas russas. Foto: Serviço de Emergência da Ucrânia/Reprodução Avaliação dos danos não inclui as regiões do país atualmente ocupadas pelas tropas russas. (Foto: Serviço de Emergência da Ucrânia/Reprodução) Foto: Serviço de Emergência da Ucrânia/Reprodução

A Ucrânia vai necessitar de 411 bilhões de dólares para sua reconstrução e recuperação econômica após mais de um ano de guerra provocada pela invasão russa, segundo uma estimativa publicada pelo Banco Mundial (BM), Organização das Nações Unidas (ONU), União Europeia (UE) e Kiev na quarta-feira (22).

Enquanto os combates continuam, essas organizações antecipam que são requeridos 14 bilhões de dólares imediatamente neste ano, para “investimentos críticos e prioritários” que permitam iniciar a reconstrução do país.

A soma total de 411 bilhões é mais do dobro do Produto Interno Bruto (PIB) da Ucrânia em 2021, antes da guerra, segundo os dados do Banco Mundial. A avaliação anterior, feita no final de outubro, era de 350 bilhões de dólares necessários para a reconstrução.

“Agradecemos ao Banco Mundial pela sua análise que será uma ferramenta importante para nós e nossos sócios, quando foram lançados projetos de recuperação, (entre eles alguns) que já começaram”, apontou o primeiro-ministro ucraniano, Denys Chmyhal, citado no comunicado.

O governo ucraniano esclareceu que a avaliação dos danos não inclui as regiões do país atualmente ocupadas pelas tropas russas.

Segundo o estudo divulgado nesta quarta-feira, as principais necessidades derivadas da invasão russa iniciada em 24 de fevereiro de 2022 se concentram no setor de transportes, habitação e energia, que sofreram danos em torno de 50% do total estimado neste primeiro ano de guerra.

“A reconstrução levará vários anos, mas as boas notícias são a resiliência e determinação do país e o apoio dos parceiros para limitar os danos e reduzir as necessidades”, resumiu a vice-presidente do Banco Mundial para a Europa e Ásia Central, Anna Bjerde.

Na terça-feira (21), o Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou que firmou um acordo com o governo ucraniano para estabelecer um plano de ajuda de 15,6 bilhões de dólares em quatro anos, que ainda deve ser aprovado pela sua diretoria.

Por sua vez, o Banco Mundial já entregou mais de 20 bilhões de dólares à Ucrânia em forma de créditos e doações, os Estados Unidos forneceram 110 bilhões de dólares desde o início do conflito, incluindo apoio militar.

