Acontece Recorde de participantes e animação de Thiaguinho marcam Jantar Anual do Instituto do Câncer Infantil

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2023

Edição de 2023 reuniu apoiadores e assistidos pela instituição na Associação Leopoldina Juvenil. Foto: Andressa Blehm Foto: Andressa Blehm

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Promovido na noite da última terça-feira (14), na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, o Jantar Anual do Instituto do Câncer Infantil (ICI) foi uma noite mágica, de solidariedade, ousadia e alegria. O evento teve recorde de público, com 700 apoiadores contra o câncer infantojuvenil e, em um dos seus pontos altos, a apresentação do cantor Thiaguinho, que alegrou e embalou a noite.

Para o superintendente do instituto, Algemir Brunetto, o jantar é uma oportunidade de agradecer a todos que apoiam o trabalho do ICI para melhorias no tratamento das crianças e adolescentes com câncer. “O ano de 2023 foi muito especial para o ICI porque, além da continuidade dos seus programas de assistência aos pacientes e familiares, dos projetos de pesquisa, da inauguração da Casa ICI e do Tele Oncoped, o instituto está desenvolvendo um projeto incrivel que permite estender a parceria com hospitais de outros estados e criar uma rede nacional de pelo menos 10 centros de excelência, especialmente em regiões do país menos assistidas”, conta.

Em primeira mão, o superintendente anunciou o início, ainda este ano, da contrução de um novo prédio, ao lado da atual sede do ICI. “O prédio se chamará Centro de Assistência e Pesquisa em Oncologia Pediátrica Celso Rigo, como agradecimento por sua generosa contribuição na aquisição do terreno”, revela. A campanha de captação de recursos para a construção foi lançada também na noite de terça-feira (14).

Durante a cerimônia de apresentação do ICI, a Pestana Leilões anunciou mais uma edição do Leilão da Coragem, que reunirá diversos bens doados que serão colocados à disposição do público, e o valor arrecadado será revertido para o ICI. O evento será realizado virtualmente no dia 5 de dezembro.

A emoção tomou conta de todos quando Thiaguinho subiu ao palco ao lado de pacientes assistidos pela instituição cantando a música Vencedor. Depois, foi momento de festejar ao som do indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode com a obra Meu Nome É Thiago André (Ao Vivo).

Sobre o ICI

O Instituto do Câncer Infantil é uma entidade sem fins lucrativos que atua há 31 anos no Rio Grande do Sul, oferecendo assistência multidisciplinar e gratuita para crianças e adolescentes com câncer e suas famílias.

O projeto Tampinha Solidária é uma das iniciativas desenvolvidas pelo ICI para angariar recursos e manter a qualidade dos serviços prestados aos pacientes. A participação da comunidade é essencial para o sucesso do projeto. As doações podem ser entregues diretamente na sede do Instituto (Rua São Manoel, 850).

Mais informações sobre o projeto e sobre as formas de contribuir podem ser encontradas no site do ICI ou por telefone (51 3331-8704).

