Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2023

O executivo ocupará o cargo dentro da empresa do setor de agroalimentação, fundada em 1979 por Raul Anselmo Randon. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A RAR, renomada empresa brasileira no setor de agroalimentação, entra em uma nova fase de liderança e inovação com a nomeação de Sergio Martins Barbosa como presidente. Com uma história de sucesso e uma visão estratégica, Sergio Barbosa, que desde 2005 ocupava o cargo de CEO, tem como objetivo levar a RAR a atingir um faturamento de R$ 1 bilhão.

Sergio Barbosa revela que o cargo de presidente foi instituído neste momento como parte do plano de crescimento da empresa e que Angelo Paulo Sartor, até então diretor, será designado como o novo CEO. O presidente afirma que, com esta nova estrutura, a RAR está pronta para superar as expectativas e consolidar sua posição no mercado agroalimentar.

O novo CEO, Angelo Sartor, está há 16 anos na RAR e possui 25 anos de experiência dentro das empresas Randoncorp. Ele revela que o objetivo de faturamento de R$ 1 bilhão engloba a valorização do mercado nacional, ampliando as regiões de atuação. “Nosso foco estratégico será fortalecer nossos laços com os stakeholders, compreendendo suas necessidades e expectativas. O mercado passou por uma adaptação econômica, com a implementação de novas políticas em 2023. Desta forma, a tendência é que tenhamos um crescimento setorial logo no primeiro trimestre do ano que vem, o que resultará também numa valorização do produto nacional”, afirmou.

Sobre o novo presidente

Sergio Martins Barbosa moldou para si uma visão de negócios enriquecida pela experiência e sabedoria do fundador da RAR, Raul Anselmo Randon, ao acompanhar de perto o seu trabalho. O conhecimento do novo presidente sobre administração e finanças foi aprimorado em instituições de prestígio como a Fundação Dom Cabral e a J.L. Kellogg Graduate School of Management nos EUA, juntamente ao Programa de Gestão Avançada da Insead, na França. Atualmente Sergio Barbosa é diretor da Randonprev e diretor de Agronegócios da Holding Familiar controladora das empresas Randoncorp.

2023-11-14