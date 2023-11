Acontece Porto Alegre recebe espaço de educação financeira voltado para crianças

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2023

Localizada em Porto Alegre, a iniciativa liderada pelo Sicredi traz a temática da Turma da Mônica para o mundo das finanças. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Sicredi, por meio da sua fundação, lançou um espaço de educação financeira temático da Turma da Mônica em Porto Alegre, o primeiro gratuito do país. A abertura ao público foi na última segunda-feira (13). Interativo e acessível, o local estimula o protagonismo das crianças, ensinando educação financeira de forma lúdica através da interação com os personagens da Turma da Mônica em um percurso de uma hora, com seis estações de aprendizagem.

A ação dá continuidade à parceria entre a Mauricio de Sousa Produções e a Fundação Sicredi, iniciada em 2019, que visa a promover a educação financeira para o público infantil e já rendeu, entre outras ações, a criação de uma série de gibis e vídeos sobre o tema. No total, foram distribuídos gratuitamente 7,8 milhões de exemplares das seis edições da publicação, e os vídeos têm mais de 27 milhões de visualizações.

“É uma alegria chegar aos 60 anos da Mônica, e ver a turminha participando desse projeto tão importante e necessário para que nossas crianças tenham embasamento e se tornem adultos plenos e cidadãos conscientes. Isso vai repercutir diretamente no bom futuro de nosso país”, enfatiza Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica.

“Desde 2019, promovemos a educação financeira para as crianças, por meio da parceria com a Mauricio de Sousa Produções. A inauguração do espaço, que é o primeiro espaço de educação financeira gratuito do país, proporciona um ambiente lúdico para aprendizagens sobre o tema em situações do dia a dia das crianças. Este será mais um importante pilar que reforça nosso compromisso com o desenvolvimento das localidades onde estamos presentes”, comenta o diretor presidente da Fundação Sicredi, Cesar Bochi.

A iniciativa tem a capacidade de receber cerca de 150 visitantes por dia. A entrada no espaço de educação financeira é gratuita mediante agendamento para grupos escolares ou visitantes individuais, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. O agendamento pode ser realizado pelo contato espaco_edfinanceira@sicredi.com.br. O espaço fica localizado no Centro Administrativo Sicredi, na Av. Assis Brasil, 3940, em Porto Alegre.

