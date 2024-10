Brasil Com melhor setembro da história, Brasil atrai 4,9 milhões de turistas internacionais em nove meses

Somente em setembro, o Brasil recebeu mais de 445 mil visitantes internacionais

O Brasil tem atraído cada vez mais visitantes estrangeiros. Nos nove primeiros meses deste ano, o número de turistas vindos de outros países aumentou 12% na comparação com o mesmo período do ano anterior, totalizando 4,9 milhões.

Em setembro, o número de visitantes estrangeiros foi o maior de toda a série histórica, iniciada em 1989. Ao todo, 445,3 mil viajantes de fora do País desembarcaram no território nacional, 26,4% a mais do que em setembro de 2023.

Os dados foram divulgados na segunda-feira (14) pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e a Polícia Federal. “O resultado de setembro foi recorde, o maior para o mês de todos os tempos, um crescimento de 26,4% se comparado a setembro do ano passado. É resultado de nossos esforços de promover uma maior diversidade de destinos e experiências, para além do sol e praia”, comemorou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

“O Brasil tem fortalecido sua marca no cenário internacional. Temos trabalhado para mostrar nossos atrativos e destinos, apresentando toda diversidade cultural, gastronômica e as belezas naturais que só se encontra por aqui. Nossa missão é alcançar os dois dígitos no número de turistas estrangeiros até 2027”, afirmou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Ao longo deste ano, setembro se destaca como o quarto melhor mês para a recepção de visitantes internacionais, atrás apenas de janeiro, fevereiro e março, período de alta temporada.

A Argentina se mantém como o principal emissor de turistas, com mais de 1,4 milhão de visitantes desde o início de 2024. Em segundo lugar, os Estados Unidos enviaram mais de 518 mil visitantes, seguidos pelo Chile, com 454.225. Países europeus, como França, Portugal, Alemanha, Reino Unido, Itália e Espanha, somam, juntos, 741.614 turistas que atravessaram o Atlântico para visitar o Brasil.

