Recuo de Leite é para ficar bem na fita no PSDB

Por Cláudio Humberto | 28 de abril de 2022

(Foto: Divulgação)

O que o inconformado Eduardo Leite queria com João Dória, no jantar armado em Brasília, era uma foto com ares de pacificação. O ex-governador do Rio Grande do Sul apostou que, nas convenções do PSDB, substituiria Dória, escolhido nas prévias para disputar a presidência. O gaúcho viu seu apoio minguar, ouviu que, dado o desgaste das prévias, o PSDB iria com Dória ou apoiaria outra sigla. Ele não quis receber a cobrança inevitável do naufrágio da chapa.

O leite azedou

Na tal terceira via, Eduardo Leite já não conta mais com tanta simpatia da senadora Simone Tebet ou de Luciano Bivar.

Perdeu, playboy

Simone Tebet não abre mão de ser cabeça de chapa pelo MDB. Mandachuva do União Brasil, Bivar prefere ser ele mesmo o vice.

O menos pior

Nas contas da 3ª via, Leite não tem força nacional e mal agrega o PSDB rachado. Já se fala em aliança até com o irascível Ciro Gomes (PDT).

Confusão no ninho

Leite já cogita disputar o Governo do RS, mas Ranolfo Vieira Jr (PSDB) assumiu a cadeira e não pretende entregar tão fácil.

Ricaço paulista tenta vaga de suplente no DF

Suplente da senadora Rose de Freitas (MDB) no Espírito Santo, o paulista Luiz Pastore balança o rabo pela suplência de Flávia Arruda (PP), favoritíssima a conquistar a vaga do Distrito Federal no Senado. Desconhecido em Brasília, Pastore ganhou notoriedade em 2013, ao pagar US$50 mil para beijar a modelo inglesa Kate Moss, em leilão beneficente que reuniu milionários e celebridades em São Paulo.

Senador de recesso

Suplente de Rose de Freitas, Pastore assumiu a titularidade no recesso do fim de 2019, e descolou uma viagem à Índia representando o Senado.

Bolsonaro definirá

A ex-ministra Flávia Arruda nem tomou conhecimento de Pastore. Disse apenas que caberá ao presidente Jair Bolsonaro definir seus suplentes.

Pretensão legítima

A suplência de Flávia é pretendida (“legitimamente”, diz ela) por filiados ao Republicanos, inconformados com candidatura de Damares no DF.

Roubo protegido

A cúpula da CPI da Pandemia deveria explicar a recusa de investigar o “Consórcio Nordeste”, de nove governadores. Como o caso em que o baiano Rui Costa (PT) pagou R$48 milhões adiantados uma empresa de subprodutos da maconha por 300 respiradores nunca entregues.

Língua errada

Luiz Lima (PL-RJ) aponta a “cara de pau” do ex-governador da Bahia Rui Costa (PT) ao dizer à PF que comprou 300 respiradores à Hempcare, que importa subprodutos de maconha, por “não dominar o inglês”.

Perillo recebe Doria

O pré-candidato do PSDB à presidente, João Doria, visitará nesta quinta-feira (28) as cidades de Trindade e Goiânia, Goiás, acompanhado do ex-governador Marconi Perillo, presidente estadual do seu partido.

Showmício pode?

O grupo do ex-deputado Paulinho da Força informa que, PT, PCdoB, Solidariedade, PSB e Psol terão representantes no showmício de 1º de Maio, com Lula, artistas e cia. Condenável mesmo, só motociata.

Virou celebridade

Assim que apareceu na Comissão de Segurança Pública, onde foi indicado e eleito vice-presidente, o deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) foi tietado por visitantes, deputados e prefeitos, muitos pedindo fotos.

Representatividade

Virou alvo de piada nas redes sociais a comemoração da eleição do deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) como presidente da Comissão de Direitos Humanos, pela minúscula bancada comunista na Câmara.

Imóveis atraem

Segundo dados da Associação Brasileira de incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), o Brasil registrou alta de 27% no número de lançamentos de imóveis em 2021 na comparação com 2020: 153,7 mil novas unidades.

Brasil empreendedor

O reaquecimento da economia com o fim do isolamento social é cada vez mais evidente. A força do setor privado começou a ser vista em 2021, quando houve queda de 9,8% nas falências em relação a 2020.

Pensando bem…

… fatiar indulto para tornar deputado inelegível é mole para quem já fatiou artigo da Constituição para manter elegível a ex-presidente cassada.

PODER SEM PUDOR

Mão no desperdício

Espremidos no banco de trás do carro oficial, Tancredo Neves e mais três parlamentares jogavam conversa fora. Falavam sobre a importância do sexo na vida do homem. Um deles não se sentia à vontade com o assunto – uma deputada correligionária do então governador de Minas, conhecida pelo tamanho do sapato que usava. O papo prosseguiu e a moça só ouvia os comentários libidinosos dos políticos. Percebendo que ela não estava mesmo à vontade, Tancredo colocou a mão delicadamente sobre sua perna e disse, como um lamento: “Ah, menina… já pensou se eu pudesse e se você gostasse?”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

