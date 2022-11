Política Recuperação de votos do PT nas regiões Sul e Sudeste foi crucial para vitória de Lula

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

Em votos totais, Lula teve mais votos que Haddad em 2018 em 26 dos 27 Estados brasileiros. (Foto: Ricardo Stuckert/PT)

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebeu 7,7 milhões de votos a mais no Sudeste no segundo turno das eleições 2022 do que Fernando Haddad quando foi candidato à Presidência da República, em 2018. Em números absolutos, o desempenho este ano do petista foi melhor em todas as regiões.

Veja a diferença no número de votos recebidos por Lula em relação a Haddad em 2018 em cada região:

— Sudeste: +7,7 milhões

— Centro-Oeste: +928 mil

— Norte: +655 mil

— Nordeste: +2,2 milhões

— Sul: +1,6 milhão

Já Bolsonaro perdeu votos no Sudeste e no Sul quando comparado à sua votação no segundo turno de 2018.

Veja a diferença no número de votos recebidos por Jair Bolsonaro em relação a 2018 em cada região:

— Sudeste: -1,3 milhão

— Centro-Oeste: +168 mil

— Norte: +539 mil

— Nordeste: +1,1 milhão

— Sul: -144 mil

Percentuais

O avanço é ainda mais perceptível no Sudeste quando se analisa o percentual de votos de Lula e Haddad nas duas eleições na região, que é a mais populosa do País.

Lula teve 13 pontos percentuais a mais que o ex-ministro da Educação no Estado de São Paulo (44,76% a 32,03%), 11 pontos no Rio de Janeiro (43,47% a 32,05%), 8 pontos em Minas Gerais (50,19% a 41,81%) e 6 pontos no Espírito Santo (40,51% a 34,78%).

Em termos percentuais, no entanto, o desempenho foi levemente pior no Nordeste quando comparado com Haddad na disputa passada.

O petista também avançou no Sul e Centro-Oeste, apesar de o partido não ter conquistado a maioria dos votos em nenhum Estado das duas regiões. No Distrito Federal, por exemplo, Lula teve 11 pontos percentuais a mais que Haddad (41,19% a 30,01%).

Estados

Em votos totais, Lula teve mais votos que Haddad em 26 dos 27 Estados brasileiros — perdeu somente em Roraima, Estado em que Bolsonaro teve melhor desempenho em 2022, com 76% dos votos.

Em porcentagem de votos válidos, todavia, Lula perdeu espaço em 9 Estados, 6 deles no Nordeste e 3 no Norte. São eles: Pará (-0,06%), Piauí (-0,2%), Sergipe (-0,33%), Bahia (-0,57%), Ceará (-1,14%), Amapá (-1,19%), Alagoas (-1,24%), Maranhão (-2,13%) e Roraima (-4,53%).

A performance de Bolsonaro é inversa a de Lula: cresceu nos 9 Estados e perdeu espaço nos demais. Ele também reduziu a presença em todas as regiões, com exceção do Nordeste, onde teve um leve crescimento.

