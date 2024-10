Política Recuperado de acidente doméstico, Lula antecipa para esta sexta o retorno ao Palácio do Planalto

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A previsão era de que Lula retornasse aos compromissos apenas na segunda Foto: Ricardo Stuckert/PR A previsão era de que Lula retornasse aos compromissos apenas na segunda (28). (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva optou por antecipar para esta sexta-feira (25) o retorno às atividades no Palácio do Planalto, em Brasília, onde participará da assinatura de um acordo entre as partes envolvidas na tragédia de Mariana (MG) de 2015. A informação foi divulgada nessa quinta (24) pela assessoria da Presidência da República.

Inicialmente, a previsão era de que Lula retornasse aos compromissos no gabinete presidencial somente na próxima segunda (28), conforme afirmado pela primeira-dama, Janja da Silva, na quarta (23).

Lula tem cumprido agendas no Palácio da Alvorada nesta semana, em razão de um acidente doméstico que sofreu no banheiro da residência oficial da Presidência. O petista bateu a cabeça na região da nuca e precisou levar 5 pontos no ferimento.

Por orientação médica, Lula evitou uma viagem internacional e não participou presencialmente da Cúpula do Brics, em Kazan, na Rússia. Ele fez um pronunciamento por videoconferência. Lula realizou exame de imagem na última terça-feira (22) e repetirá o procedimento na manhã desta sexta em um hospital em Brasília. Na sequência, irá até o Planalto para a cerimônia sobre a tragédia de Mariana. O evento está previsto para as 10h.

O acordo, que será assinado nesta sexta, trata reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, na cidade mineira de Mariana. A tragédia ocorrida em novembro de 2015 matou 19 pessoas, destruiu distritos e poluiu o Rio Doce em Minas Gerais e parte do litoral norte do Espírito Santo.

O acordo foi discutido no Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), onde as mineradoras Vale, Samarco e BHP negociaram com os governos federal, capixaba e mineiro.

O governo federal apresentou à comunidade de Mariana uma proposta de R$ 167 bilhões, dos quais R$ 130 bilhões de novos recursos.

A assessoria do presidente informou que ele decidiu não ir a São Paulo neste fim de semana. Havia expectativa dele participar de atos de campanhas de candidatos aliados, a exemplo de Guilherme Boulos (PSOL).

Lula também não votará no domingo (27) em São Bernardo do Campo (SP). O presidente fará 79 anos na data. Em razão da idade, ele não é obrigado a votar. No Brasil, o voto e o alistamento eleitoral são obrigatórios para maiores de 18 anos e são facultativos para analfabetos, maiores de 70 anos e pessoas com idade entre 16 e 18 anos. Assim, a previsão é de que ele passe o dia do aniversário em Brasília.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/recuperado-de-acidente-domestico-lula-antecipa-para-esta-sexta-retorno-ao-palacio-do-planalto/

Recuperado de acidente doméstico, Lula antecipa para esta sexta o retorno ao Palácio do Planalto

2024-10-24