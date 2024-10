Rio Grande do Sul Morre o segundo policial baleado por atirador em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A morte foi confirmada pela Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo Foto: Reprodução A morte foi confirmada pela Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Morreu no começo da tarde dessa quinta-feira (24) o policial militar Rodrigo Weber Volz, de 31 anos, uma das vítimas do atirador Edson Fernando Crippa, que abriu fogo contra policiais em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, entre a noite de terça (22) e a manhã de quarta-feira (23).

A morte foi confirmada pela FSNH (Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo), no Vale do Sinos. O número de mortos na tragédia chega a cinco, com oito pessoas feridas. Volz será velado e sepultado nesta sexta-feira (25) em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O policial estava internado no hospital municipal de Novo Hamburgo desde quarta-feira.

Já o corpo do soldado Everton Kirsch Júnior, uma das vítimas do atirador, foi enterrado na manhã desta quinta-feira em Novo Hamburgo. Edson também matou o pai Eugênio Crippa, 74 anos, e o irmão Everton Crippa, 49 anos, antes de ser morto pelas forças de segurança no começo da manhã de quarta-feira.

O colega de farda João Paulo Farias, de 26 anos, segue em estado grave na UTI, mas está reagindo ao tratamento. A mãe e a cunhada do atirador seguem internadas em estado estável. A sargento da BM Joseane Muller, baleada no ombro, e o guarda municipal novo-hamburguense Volmir de Souza também seguem hospitalizados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/morre-o-segundo-policial-baleado-por-atirador-em-novo-hamburgo-no-vale-do-sinos/

Morre o segundo policial baleado por atirador em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos

2024-10-24