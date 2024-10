Brasil Relembre a carreira do boxeador Maguila, que morreu aos 66 anos

Um dos maiores nomes do pugilismo nacional, José Adilson dos Santos Rodrigues, o Maguila, morreu nessa quinta-feira (24), aos 66 anos. O ex-boxeador fazia tratamento para ETC (Encefalopatia Traumática Crônica), conhecida como “demência pugilística”, uma doença neurodegenerativa e incurável que tem relação direta com os golpes sofridos ao longo da carreira.

Maguila lutou profissionalmente entre os anos de 1993 e 2000, e ao longo destas duas décadas dedicadas ao esporte, foram 85 lutas oficiais, com números impressionantes: 77 vitórias, sendo 61 delas por nocaute, somente 7 derrotas e um empate técnico.

Entre todos os embates encarados pelo pugilista brasileiro, dois foram memoráveis e entraram para a história da modalidade, a primeira contra o campeão mundial Evander Holyfield em 1989, e um ano depois quando subiu no ringue com George Foreman, para a preliminar da luta entre Mike Tayson e Henry Tillman.

A luta com Holyfield foi encerrada no segundo round, com vitória por nocaute do norte-americano e pentacampeão dos pesos-pesados. Na época Maguila vinha de uma sequência de 18 vitórias.

Contra George Foreman, o aracajuano, que estava entre os mais importantes pesos-pesados, somava 36 vitórias e ocupava o 10º lugar no ranking da Associação Mundial de Boxe. Foreman saiu vitorioso no segundo round quando nocauteou Maguila.

Títulos e conquistas

Entre os títulos, Maguila tem o Mundial de Boxe, em 1995, pela Federação Mundial de Boxe.

Campeão brasileiro

Campeão sul-americano

Campeão latino-americano

Pentacampeão continental

Campeão das Américas

Campeão mundial pela Federação Mundial de Boxe.

