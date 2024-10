Fama & TV Roque, assistente de palco de Silvio Santos, é internado com tumor cerebral

Em maio de 2023, Roque descobriu um tumor no cérebro após ter um desmaio repentino enquanto almoçava

Gonçalo Roque, de 87 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) novamente. O quadro do ex-assistente de palco de Silvio Santos (1930-2024) é considerado estável.

Em maio de 2023, Roque descobriu um tumor no cérebro após ter um desmaio repentino enquanto almoçava com a família. Na época, ele teve um pequeno sangramento intracraniano na parte frontal. O tumor, apesar do nome, foi considerada benigno, mas a saúde do animador está debilitada desde então.

“Meu pai está vindo há quase um ano muito debilitado, [ultimamente] não estava mais querendo se alimentar e ficou muito desnutrido. Então minha mãe o levou pro hospital, onde foi direto para a UTI e vem fazendo todos os exames. O estado dele hoje é estável”, declarou Sérgio Roque, filho de Gonçalo Roque, em declaração ao jornalista Léo Dias.

Em maio de 2024, Roque concedeu uma entrevista ao Tá na Hora, do SBT, e afirmou que estava “80% recuperado”, além de detalhar o estado de saúde.

“Infelizmente, o que aconteceu comigo poderia acontecer com qualquer um, são coisas da vida”, disse ele. Janilda Nogueira, atual esposa dele, complementou o relato. “A gente comeu, e no momento da sobremesa, eu achei ele meio estranho. Eu falei: ‘O que você tem?’. Ele disse: ‘Não, não estou sentindo nada’. Na hora que eu virei, meu filho disse: ‘O pai está passando mal'”, lembrou ela.

Antes da internação atual, o animador Roque estava sendo tratado em casa e não apresentava necessidade de se submeter a cirurgia. Após a morte de Silvio Santos, em agosto deste ano, Roque publicou uma homenagem ao apresentador em suas redes sociais.

“Perdi não só um patrão, mas um grande amigo, um companheiro de décadas de trabalho, risadas e histórias. O Silvio sempre foi mais do que um chefe; ele era um mestre, alguém que ensinava com um sorriso, que acreditava na simplicidade e no valor das pessoas”, dizia a publicação.

“Silvio, obrigado por tudo, toda a minha vida devo a você, seu exemplo e seu legado estarão sempre vivos em mim e em todos aqueles que tiveram o privilégio de te conhecer e trabalhar ao seu lado”.

