Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

A Juventus confirmou que o último teste de Cristiano para coronavírus deu negativo. (Foto: Reprodução)

Acabou a quarentena para Cristiano Ronaldo. Nesta sexta-feira (30), a Juventus confirmou que o atacante está livre de Covid-19. O astro testou positivo há duas semanas e, desde então, perdeu partidas pela Seleção de Portugal, Campeonato Italiano e Champions League, no esperado encontro com Messi.

Por meio de um comunicado oficial, a Juventus confirmou que o último teste de Cristiano para coronavírus deu negativo.

“Cristiano Ronaldo fez uma verificação com teste diagnóstico para Covid 19. O exame deu resultado negativo. O jogador, portanto, se recuperou após 19 dias e não está mais sujeito ao isolamento doméstico”, publicou o clube.

Relembre o caso

Cristiano foi detectado com coronavírus no dia 13 de outubro. O último compromisso do jogador foi com a Seleção de Portugal. Uma foto publicada com todo o elenco luso, dias antes da confirmação da doença, chegou a preocupar a delegação.

Exames realizados após o contato, porém, não detectaram nenhum teste positivo para os outros jogadores.

Críticas do ministro da Itália

O último jogo disputado por CR7 foi contra a França, pela Liga das Nações. Ele foi um dos atletas a se envolver em polêmica ao deixar a concentração da Juventus, no dia 4 de outubro, para poder se apresentar à seleção.

Vincenzo Spadafora, ministro do esporte na Itália, teceu críticas ao deslocamento entre Itália e Portugal que Cristiano fez, na época em que foi detectado com Covid-19. Segundo a autoridade, o craque da Juventus quebrou protocolos sanitários quando se juntou à equipe lusa no começo de outubro.

“Cristiano Ronaldo não respeitou o protocolo e está acontecendo uma investigação da Procuradoria de Turim para provar isso. Foi um episódio desagradável”, disse o ministro em entrevista à emissora RAI.

Boa forma nas redes

A recuperação do atleta, que durou cerca de duas semanas, pôde ser acompanhada pelos fãs nas redes sociais. O astro mostrou seu bom estado de saúde publicando vídeos, e tranquilizando os fãs sobre a sua recuperação.

Frases motivacionais nas legendas das fotos também não faltaram, como “O êxito na vida não se mede pelo que conquista, mas pelos obstáculos que supera”. As informações são do site Globo Esporte.

