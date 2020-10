Geral Trégua de Lula e Ciro Gomes gerou uma reação positiva de esquerdistas no Twitter

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

A reunião, no começo de setembro, ocorreu na sede do Instituto Lula, em São Paulo. (Foto: Ricardo Stuckert/Instituto Lula)

A paz selada entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), após ruptura em 2018, teve repercussão positiva no Twitter na quinta-feira (29). 69% das menções na plataforma, feitas por perfis esquerdistas, comemoraram a trégua. Os dados analisados pela consultoria Arquimedes mostram que os 31% restantes, de contas da direita, adotaram um tom crítico e irônico para a união que, ao que tudo indica, ambiciona a corrida presidencial de 2022.

A Arquimedes analisou mais de 11 mil menções feitas no Twitter a Lula e Ciro, publicadas entre meia-noite e 15h desta quinta-feira. Após a reportagem publicada pelo jornal O Globo, mostrando a conversa que Lula e Ciro tiveram no começo de setembro, na sede do Instituto Lula, a hashtag “Lula e Ciro” permaneceu como a mais citada pelos usuários da plataforma durante toda a manhã.

O candidato a prefeito de São Paulo pelo PCdoB, Orlando Silva, se destacou entre os autores de conteúdos que mais mobilizaram o Twitter, com 289 retuítes e cerca de 2.500 curtidas: “Se procedente, é a mais importante notícia política do ano, com significados muito além de eleitorais. É o reconhecimento que divididos daremos força à extrema-direita, mas unidos DERROTAREMOS O FASCISMO! Que comece a ser formada a frente ampla!”, escreveu.

Entre as mensagens conservadoras, destaque para a postagem de Rodrigo Constantino. O presidente do Instituto Liberal e membro fundador do Instituto Millenium disse: “Ciro fez as ‘pazes‘ com Lula e já mostra serviço. Não ficou indignado com o petrolão, com a quadrilha petista destruindo a estatal, mas chama de roubo pagar dividendos aos acionistas. Mete um processo nesse vagabundo, Roberto Castello Branco!!!”.

Governo e pandemia

O encontro entre Lula e Ciro pode significar o início de uma reaproximação entre os partidos de esquerda de olho na disputa presidencial de 2022, apesar de o assunto não ter sido abordado no encontro.

O armistício foi intermediado pelo governador do Ceará, Camilo Santana, filiado ao PT, mas aliado dos irmãos Ferreira Gomes em seu Estado. As tratativas para viabilizar a conversa duraram mais de um mês.

A reunião durou uma tarde inteira. Ciro falou de suas mágoas com o PT, enquanto Lula lembrou os ataques do ex-ministro ao partido.

O tema central da conversa, porém, foi o governo do presidente Jair Bolsonaro e a situação do País diante da pandemia de coronavírus. Diagnósticos sobre as razões do resultado eleitoral também foram apresentados.

Desde o encontro, Ciro e Lula mudaram o tom ao se referirem um ao outro e cessaram os ataques e alfinetadas. Os dois tiveram uma relação próxima, principalmente no primeiro governo do ex-presidente, quando o hoje pedetista foi ministro da Integração Nacional. O ex-presidente costumava exaltar a postura leal do ex-subordinado durante a crise do mensalão, em 2005, o primeiro grande desgaste da era petista. As informações são do jornal O Globo.

