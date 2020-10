Geral Sem horário de verão, Google aconselha usuários a retirar ajuste automático do relógio no Android

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

O horário de verão 2020 foi cancelado pelo governo Jair Bolsonaro. (Foto: Reprodução)

O Google alertou nesta sexta-feira (30) que alguns celulares Android podem adiantar os relógios automaticamente à meia-noite do domingo, dia 1º de novembro.

A empresa recomendou que as pessoas alterem as configurações automáticas de data e hora dos aparelhos, para não correr o risco de perder compromissos.

Segundo a companhia, alguns celulares podem não ter a informação necessária para evitar que o relógio seja alterado na data prevista para começar o horário de verão 2020, que foi cancelado pelo governo Jair Bolsonaro em 2019.

Essa possibilidade é maior para aparelhos com versões anteriores ao Android 10, que foi lançado no ano passado.

Há duas semanas alguns usuários já tinham relatado que seus celulares adiantaram o relógio. Isso aconteceu porque, até 2017, o horário do verão começava no mês de outubro. Em 2018, a última vez em que foi adotado, ele começou no 1º domingo de novembro.

Saiba corrigir (aparelhos Android)

– Toque no ícone “Configurar”;

– toque na opção “Data e hora”;

– desmarque a opção “Data e hora automáticas”;

– configure manualmente a hora correta.

Os aparelhos que não fizerem mudanças no horário já foram atualizados pelos fabricantes, ou então estão seguindo regras enviadas pelas redes das operadoras de telefonia.

A mudança no horário de verão brasileiro impacta o banco de dados da Autoridade para Atribuição de Números de Internet (IANA), responsável por passar as informações para os smartphones.

Horário de verão

No Brasil, o horário de verão foi instituído pela primeira vez no verão de 1931/1932, pelo então presidente Getúlio Vargas. Sua versão de estreia durou quase seis meses, vigorando de 3 de outubro de 1931 a 31 de março de 1932.

No verão seguinte, a medida foi novamente adotada, mas, depois, começou a ser em períodos não consecutivos. Primeiro, entre 1949 e 1953, depois, de 1963 a 1968, voltando em 1985 até abril de 2019, quando foi revogado por decreto.

O período de vigência do horário de verão era variável, mas, em média, durava 120 dias.

No mundo, o horário diferenciado é adotado em 70 países — e atinge cerca de um quarto da população mundial. O horário de verão é adotado em países como Canadá, Austrália, México, Nova Zelândia, Chile, Paraguai e Uruguai. As informações são do portal de notícias G1.

