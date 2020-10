Geral Relembre casos de brasileiros mortos em atentados terroristas no exterior

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

Brasileira foi uma das três vítimas do atentado terrorista em uma catedral de Nice, na quinta-feira (29). (Foto: Reprodução)

A morte de Simone Barreto Silva, no atentado ocorrido na cidade francesa de Nice, é mais um caso de brasileiros vítimas de terrorismo no exterior. Baiana de 44 anos e mãe de três filhos, Simone vivia na França havia mais de três décadas e foi uma das três vítimas do atentado terrorista em uma catedral de Nice, na quinta-feira (29). A informação foi confirmada pelo governo brasileiro. No atentado, um homem armado com uma faca atingiu várias pessoas na saída da catedral de Notre-Dame de Assunção, ferindo também várias delas. Por causa do ataque, a França está no nível máximo de alerta para ações do tipo.

De acordo com o jornal francês Le Parisien, pelo menos uma das vítimas foi degolada pelo agressor, que tentou se esconder em um banheiro dentro da igreja após o ataque. O homem foi baleado e preso pela polícia. Ele é de origem tunisiana e tem 21 anos. Nesta sexta, a polícia anunciou também a prisão de um homem de 47 anos que se encontrou com o suposto assassino.

Leia abaixo outros casos de brasileiros mortos em ataques terroristas no exterior.

Embaixada de Israel

Em 1992, Elias Ribeiro da Luz foi encontrado entre os escombros após a explosão da embaixada de Israel em Buenos Aires (Argentina). A vítima não tinha nenhuma ligação com a embaixada e não se sabe o motivo da sua presença no local. Elias foi apontado como um dos suspeitos do atentado por ter alugado um caminhão que estava perto da explosão, mas a polícia argentina não apurou nada de conclusivo.

Pizzaria em Jerusalém

Em um dos diversos ataques suicidas ocorridos em Israel foi morto Jorge Balazs. Ele estava no país com a família para um casamento. O atentado ocorreu na região central de Jerusalém em 9 de agosto de 2001. A bomba explodiu em uma pizzaria na hora do almoço. No total, foram 15 mortos e 90 feridos, entre eles estavam as filhas de Balazs.

Torres Gêmeas

Em Nova York, no atentado contra às Torres Gêmeas (WTC) em 2001, o maior sofrido pelos Estados Unidos e que matou quase três mil pessoas, cinco brasileiros estavam entre as vítimas. Quatro delas trabalhavam nos prédios que ficavam em Nova York: Anne Marie Sallerin Ferreira, Sandra Fajardo Smith, Ivan Kyrillos Barbosa e Claudino Antunes Braga. O engenheiro Nilton Albuquerque Fernão Cunha estava em reunião em um dos escritórios do prédio quando os aviões atingiram os prédios.

Diplomata brasileiro no Iraque

Na cidade de Bagdá, no Iraque, em 2003, um atentado contra o Hotel Canal, onde funcionava a sede da ONU, matou o diplomata brasileiro Sergio Vieira de Mello. Após a explosão, o diplomata ficou preso nos escombros e conseguiu ligar pelo celular para pedir ajuda. Mas não conseguiu sobreviver após cinco horas soterrado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da agência de notícias AFP.

