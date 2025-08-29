Sábado, 30 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Tecnologia “Recurso secreto” da Apple pode indicar se seu telefone está sendo espionado

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

A ferramenta exibe um código de verificação que pode ser comparado entre os usuários do iMessage. (Foto: Reprodução)

A Apple tem um recurso pouco conhecido de segurança, descrito por especialistas como um “código secreto”, capaz de indicar se alguém está espionando conversas privadas no iMessage. Cada bate-papo no aplicativo gera um código exclusivo, semelhante a uma impressão digital. Se o usuário e o contato virem o mesmo código, significa que a troca de mensagens está segura e totalmente criptografada.

Caso os códigos não coincidam, pode ser sinal de interceptação dos textos ou, em situações menos graves, apenas de que o contato trocou de celular ou reinstalou o aplicativo. Segundo o Daily Mail, para simplificar o processo, a Apple lançou o recurso Verificação de Chave de Contato, disponível em Ajustes, dentro do ID Apple.

A ferramenta exibe um código de verificação que pode ser comparado entre os usuários do iMessage. Se os códigos forem iguais, é possível marcar o contato como verificado, salvando a informação diretamente no contato da pessoa em seu aparelho.

“Quando você verifica manualmente um contato, a Verificação de Chave de Contato do iMessage confirma que o código salvo corresponde ao fornecido pelos servidores do iMessage e notifica caso haja alguma alteração”, explicou a Apple.

A empresa reforça que as mensagens no iMessage já contam com criptografia de ponta a ponta, impedindo que terceiros, inclusive a própria Apple, tenham acesso ao conteúdo durante a transmissão. A novidade amplia essa proteção, garantindo que o usuário esteja, de fato, se comunicando apenas com quem deseja.

Para usar a função, é necessário ativá-la em Ajustes – clique no nome do usuário – Verificação de Chave de Contato. Também é possível confirmar contatos manualmente, por meio do campo “código de verificação” nos detalhes da conversa ou no cartão de contato.

Outra alternativa é compartilhar um Código de Verificação Público, que pode ser publicado em redes sociais sem risco de exposição de dados pessoais. Quando o código confere, um sinal de verificação aparece ao lado do nome do contato no iMessage. Se não houver correspondência, o aviso não aparece, e a recomendação é confirmar novamente o código ou checar se a conversa está ocorrendo com a pessoa correta. As informações são do jornal O Globo.

 

