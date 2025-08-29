Tecnologia Spotify cria recurso de mensagens entre usuários de mais de 16 anos

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











O Spotify anunciou que vai integrar um recurso de mensagens diretas no aplicativo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Spotify anunciou a criação de um recurso de mensagens diretas – ou DMs – no aplicativo. Intitulado Messages, a novidade vai permitir que usuários recomendem músicas, podcasts ou audiolivros para amigos e familiares dentro da própria plataforma.

Segundo o aplicativo, o recurso foi criado a partir de pedidos de usuários. “Para artistas, autores e criadores, o compartilhamento facilitado significa mais recomendações boca a boca e ajuda a conquistar novos fãs. Nosso objetivo é dar aos usuários o que eles desejam e tornar esses momentos de conexão mais fluidos e dinâmicos no aplicativo Spotify”, escreveu a empresa em uma nota à imprensa.

Conforme a plataforma, o Messages vai ser disponibilizado tanto para usuários que utilizam o Spotify de forma gratuita quanto para usuários premium. O único critério é que apenas pessoas com 16 anos ou mais terão acesso ao recurso.

Como vai funcionar o chat do Spotify? As mensagens diretas serão acessadas ao clicar na foto de perfil no canto superior esquerdo do aplicativo. Os usuários vão poder compartilhar conteúdos apenas com pessoas com quem já interagiram na plataforma – em caso de mensagens indesejadas, será possível denunciar o conteúdo ou a conta.

Para enviar uma música, podcast ou audiolivro, basta clicar no ícone de compartilhar no canto inferior direito da tela e escolher um amigo. Ao receber uma mensagem, será possível reagir com textos e emojis.

Assinatura

Em outra frente, quem tem uma assinatura do Spotify vai pagar mais caro a partir de setembro. A gigante do streaming de música anunciou o reajuste nos planos Individual, Duo, Família e Universitário. A empresa confirmou o aumento e avisou que os assinantes receberão um e-mail que oficializa a mudança.

Em abril já havia a previsão de um reajuste “geral” nos preços em toda a América Latina e Europa, segundo fontes ouvidas pelo Financial Times. Na época, a confirmação era de que a assinatura do serviço aumentaria € 1 (R$ 6,40).

Estimava-se que no Brasil o efeito fosse maior: se a conversão de câmbio fosse direta, o plano individual ia saltar para até R$ 28,40. “Para continuar inovando em nossos produtos e recursos, e proporcionar a melhor experiência possível, ocasionalmente atualizamos nossos preços”, afirma a empresa em comunicado.

Com o aumento, os preços do Spotify são:

– Individual: R$ 23,90 por mês, com 3 meses grátis para novos usuários. Antes o valor era R$ 21,90;

– Duo: R$31,90. Antes o valor era R$ 27,90;

– Família: R$ 40,90. Antes o valor era R$ 34,90;

– Universitário: R$ 12,90 (é necessário comprovar vínculo com uma instituição de ensino superior). Antes o valor era R$ 11,90.

O último reajuste do Spotify no Brasil aconteceu em agosto de 2023. Nos Estados Unidos, por exemplo, houve aumento geral no ano passado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/spotify-cria-recurso-de-mensagens-entre-usuarios-de-mais-de-16-anos/

Spotify cria recurso de mensagens entre usuários de mais de 16 anos

2025-08-29