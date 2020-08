Acontece Rede de Farmácias São João: campanha de combate ao vírus influenza

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

Compartilhe esta notícia:











A Rede de Farmácias São João realizou a aplicação da vacina contra o vírus influenza em mais de 74 mil pessoas. Foto: Divulgação A rede de Farmácias São João realizou a aplicação da vacina contra o vírus influenza em mais de 74 mil pessoas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Rede de Farmácias São João foi requerida pelo prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, para que participasse da campanha nacional de mobilização contra o vírus influenza, do SUS (Sistema Único de Saúde). Sendo assim, foi celebrado um convênio entre a prefeitura e a rede, englobando 26 filiais que participaram realizando as aplicações nos grupos prioritários, os chamados grupos de risco, formados por pessoas com idade acima de 60 anos e portadores de doenças crônicas.

Durante o período da campanha, a Rede de Farmácias São João realizou a aplicação da vacina contra o vírus influenza em mais de 74 mil pessoas, sendo a rede participante que mais efetivou aplicações, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre.

O objetivo principal deste convênio foi oportunizar para as pessoas que estão no grupo de risco mais facilidade e segurança para a imunização, evitando deslocamentos até postos de saúde e aglomerações.

O presidente da Rede, Pedro Henrique Brair, registrou o período: “Agradecemos imensamente aos nossos sessenta profissionais farmacêuticos, que estiveram nesta linha de frente, envolvidos durante o período da campanha, realizando as aplicações em nossas lojas, atendendo com muita dedicação e orientando as pessoas, sobre os cuidados necessários de prevenção ao coronavírus”.

O convênio significou o início de uma bela parceria, entre a rede privada e o SUS, permitindo novas iniciativas, capitaneadas pelo Ministério da Saúde, totalmente atreladas ao propósito da São João: cuidar da saúde das pessoas.

A Rede de Farmácias São João emprega 12 mil colaboradores e possui mais de 700 lojas, distribuídas nos estados do RS, SC e PR. Além disso, a rede é considerada a marca mais lembrada do segmento no Estado do Rio Grande do Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece