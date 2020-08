Bem-Estar Semana Mundial de Aleitamento Materno terá programação on-line

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

Além de todos os benefícios já conhecidos para a mulher e para o bebê, também diminui o impacto ambiental. Foto: Reprodução

Para marcar a Semana Mundial de Aleitamento Materno 2020, de 1º a 7 de agosto, e o Agosto Dourado, a SES (Secretaria da Saúde) promoverá o 12º Seminário Estadual da Semana Mundial de Amamentação, o 7º Seminário Estadual da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil e outros eventos alusivos ao tema.

Em tempos de pandemia, a programação será inteiramente on-line, além de gratuita e aberta a toda população, sem necessidade de inscrição prévia. Em paralelo, o Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari), no centro de Porto Alegre, receberá iluminação dourada durante as noites de 1 a 7 de agosto, a fim de chamar atenção para a amamentação.

Neste ano, o tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno será “Apoie a amamentação por um planeta saudável”, trazendo a amamentação para o contexto da sustentabilidade. De acordo com a técnica da Política Estadual de Atenção Integral à Saúde da Criança da SES, Kátia Rospide, a amamentação, além de todos os benefícios já conhecidos para a mulher e para o bebê, também diminui o impacto ambiental causado pela alimentação com substitutos do leite materno.

“Fórmulas lácteas deixam vestígios ambientais devido aos métodos de produção, embalagem, distribuição e preparação. Por outro lado, a amamentação utiliza menos recursos naturais e quase não há desperdício”, defende Kátia.

Agosto Dourado

O mês recebeu este nome em homenagem ao aleitamento materno por ser considerado o alimento “padrão ouro”: tem todos os nutrientes e transfere toda a imunidade de que o bebê precisa. O leite materno deve ser o único alimento dos bebês até completarem seis meses de vida e é recomendado até os dois anos de idade. Entre os benefícios da amamentação, Kátia ressalta a proteção para a criança de doenças como diarreia, infecções respiratórias e alergias, além da redução do risco de desenvolvimento de hipertensão, colesterol alto, diabetes, sobrepeso e obesidade na vida adulta.

Amamentação na pandemia

Kátia Rospide alerta que não há qualquer contraindicação da amamentação durante a pandemia da Covid-19, mesmo se a mãe tiver confirmação da doença. Neste caso, o Ministério da Saúde recomenda a higienização das mãos e uso de máscara pela mãe durante o processo.

