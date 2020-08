Porto Alegre Risco de atropelamentos em corredores de ônibus é acentuado, alerta prefeitura de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

Vias que geralmente fecham ao trânsito nos finais de semana, como o corredor da 3ª Perimetral, estarão abertas aos veículos. Foto: Cesar Lopes/PMPA Vias que geralmente fecham ao trânsito nos finais de semana, como o corredor da 3ª Perimetral, estarão abertas aos veículos. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Pelo quarto final de semana seguido, estarão abertas à circulação normal dos veículos vias que geralmente fecham ao trânsito nos finais de semana e se tornam áreas públicas de lazer em Porto Alegre. Neste sábado (1º) e no domingo (2), não será diferente: os corredores de ônibus das avenidas Érico Veríssimo, Aureliano de Figueiredo Pinto e 3° Perimetral, assim como a avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio), foram liberados para o trânsito e interditados para pedestres. A medida visa a evitar aglomerações como medida de prevenção ao coronavírus. Agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) irão monitorar os trechos para evitar acidentes.

O gerente de transportes da EPTC, Luciano Souto, alerta para os riscos de atropelamento nos corredores. “Estamos fazendo rondas constantes e periódicas, porque o risco de acidentes por ônibus é muito acentuado nesses trechos. Quando a ronda chega ao fim da avenida orientando os pedestres, é necessário refazer a rota, pois outros pedestres já estão ocupando os corredores que em tempos normais eram livres para lazer nos fins de semana. Pedimos que as pessoas fiquem em casa, essa é a melhor maneira de evitar o contágio do coronavírus”, acrescenta.

Também estão interditados os bolsões de estacionamentos, como o do Parque Marinha do Brasil, Largo Glênio Peres, Largo Zumbi dos Palmares, entre outros. A medida faz parte do Decreto 20.639, publicado em 6 de julho pela prefeitura.

