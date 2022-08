Porto Alegre Rede municipal de ensino de Porto Alegre terá plataforma digital para integrar comunidade escolar

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

Assinatura do contrato ocorreu nesta quinta-feira no Centro Administrativo Municipal Foto: Alex Rocha/PMPA Assinatura do contrato ocorreu nesta quinta-feira no Centro Administrativo Municipal Foto: Alex Rocha/PMPA

Tecnologia para aproximar pessoas e agilizar processos na rede de ensino de Porto Alegre. Estas são algumas das vantagens da Plataforma Cortex, novo sistema de gestão educacional que será adotado pelas escolas municipais até o fim do ano.

A implementação será possível a partir do contrato firmado entre a Smed (Secretaria Municipal de Educação) e a empresa especializada em inteligência e sistemas digitais Eduspace/Cortéx. A solenidade ocorreu nesta quinta-feira (18), no Centro Administrativo Municipal.

A adoção da plataforma será um importante passo para a transformação digital na educação do município. O objetivo é construir uma rede de ensino 100% digital, com pessoas e processos totalmente integrados, em tempo real.

O prefeito Sebastião Melo disse que este é mais um projeto para melhorar o ensino e a aprendizagem no município.

“Educação é o futuro. Precisamos criar alternativas que permitam melhorar os níveis de aprendizado e oferecer ensino de qualidade para todos. Já temos outros projetos na rede de ensino que têm trazido muitos resultados positivos. Seguiremos investindo em melhorias para as nossas escolas”, disse o prefeito Sebastião Melo.

O prazo de vigência do contrato é de um ano, podendo ser prorrogado por mais tempo. O primeiro passo é capacitar os professores e gestores, o que deve ocorrer até o fim de setembro. A previsão é que as famílias já estejam acessando a plataforma até o fim do ano. Presenças e faltas dos estudantes, avaliações, planos de ensino, matrículas, entre outros processos, estarão ao alcance de todos, de forma rápida e fácil, no celular ou computador.

A secretária de Educação, Sônia Rosa, destacou três pontos principais. “Este projeto está completamente alinhado com o governo digital, que o prefeito vem propagando e incentivando. Também vamos poder fazer um diagnóstico muito melhor e mais rápido dos indicadores educacionais, o que vai ajudar muito na tomada de decisões que nós, gestores, devemos fazer. E, por fim, é uma plataforma que permite a comunicação direta com as comunidades, com as famílias”.

Segundo Richard Lucht, cofundador e CEO da Eduspace, alunos, pais e/ou responsáveis, professores e gestores terão acesso à plataforma, mas com diferentes níveis de permissão, de acordo com as responsabilidades e atribuições de cada um.

“São várias formas de acesso, mas principalmente pelos aplicativos de celular e computador. Uma mãe vai poder saber, em tempo real, se seu filho chegou na escola na hora em que o professor registrar a presença dele, de forma on-line. A grande meta é melhorar os índices de aprendizado”, explicou.

