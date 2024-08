Agro Rede Pampa e Banrisul promovem a terceira edição do Troféu Destaques do Agro nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2024

O Troféu Destaques do Agro irá homenagear as principais entidades e personalidades do agronegócio gaúcho Foto: CNA/Wenderson Araújo/Trilux O Troféu Destaques do Agro irá homenagear as principais entidades e personalidades do agronegócio gaúcho. (Foto: CNA/Wenderson Araújo/Trilux) Foto: CNA/Wenderson Araújo/Trilux

Está chegando a hora. Nesta quinta-feira (29), a Casa da Rede Pampa na Expointer será palco da terceira edição do Troféu Destaques do Agro. O Banrisul, parceiro da Rede Pampa na promoção do evento, é um dos grandes apoiadores do agronegócio gaúcho.

E não há lugar melhor para entregar um troféu para os destaques do agro do que no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde acontece uma das maiores feiras agrícolas da américa latina. E neste ano, o troféu terá um gostinho de vitória a mais, devido a todas as dificuldades enfrentadas pelo setor no Estado.

O Troféu Destaques do Agro irá homenagear as principais entidades e personalidades do agronegócio gaúcho e nacional no biênio 2023-2024. Os nomes foram definidos a partir de uma comissão composta por colaboradores do Banrisul que atuam diretamente com o agronegócio.

Os homenageados serão reconhecidos por suas contribuições em práticas sustentáveis e inovações no setor, divididas em 5 categorias: Melhores Práticas Ambientais, Técnico Especialista em Agro, Agroindústria Familiar, Produtor Agro e Reconstrução no Campo.

Esta última é a novidade da premiação deste ano e irá valorizar o produtor rural que teve perdas ocasionadas pelas chuvas, mas que deu a volta por cima e retornou às suas atividades, demonstrando capacidade de gestão para superar o momento de crise. Você pode acompanhar a premiação a partir das 19h pelo YouTube da Rede Pampa ou pela Rádio Liberdade, no 82,5 FM.

A premiação reforça o compromisso do Banrisul e da Rede Pampa com o setor agropecuário e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. A terceira edição do Troféu Destaques do Agro é promovido pela Rede Pampa e pelo Banrisul, com apoio da Cotrijal Cooperativa.

2024-08-28