Expointer Julgamento de rústicos Devon e Bravon: Cabanha Saudade é destaque nas premiações

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2024

Competição marcou o retorno da raça Bravon à pista de rústicos depois de 15 anos. Foto: AT Stefani Foto: AT Stefani

A quarta-feira (28) começou com os animais rústicos Devon e Bravon em pista na 47ª Expointer. Os Devon abriram o julgamento, sob o olhar atento do jurado Eduardo Duval, com trios de excelente qualidade. O trio campeão é do box 3, tatuagens 7198, 7200 e 7204, criador Cabanha Saudade, de Ana Cecilia Teixeira Senna Ribas, de São Gabriel (RS), expositores Cabanha Saudade, Cabanha São João, de Augusto da Costa Silva Junior, de Cachoeira do Sul (RS), e Cabanha Boeck, de Everton Oliveira Boeck, de Encruzilhada do Sul (RS). O melhor macho escolhido foi o touro 7200, integrante do trio campeão.

A Cabanha Saudade venceu também na categoria fêmeas Devon, com o trio de terneiras box 1, tatuagens TE 7585, 7601 e 7611, sendo que a terneira 7611, de um ano, foi considerada a melhor exemplar.

Na sequência, foi a vez do Bravon, que está de volta depois de 15 anos sem representantes rústicos na feira. O trio campeão machos é do box 5, tatuagens 2310, 2312 e 2314, criadora Ana Cecília Teixeira Senna Ribas, da Cabanha Saudade, de São Gabriel (RS) e expositores Cabanha Saudade e cabanha Zechau, de Alisson Zechau, de Canguçu (RS). O prêmio de melhor macho foi para o terneiro tatuagem 2310, integrante do trio campeão.

Entre as fêmeas, sagrou-se campeão o trio campeão do box 4, tatuagens B176, B178 e B194, também da Cabanha Saudade, criadora e expositora Ana Cecília Teixeira Senna Ribas, da Cabanha Saudade, de São Gabriel (RS). A melhor fêmea da raça, também integrante do trio campeão, foi a vaca tatuagem B176.

O diretor técnico da Cabanha Saudade, Henrique Ribas, comemora as conquistas e ressalta as parcerias que a propriedade vem realizando. “Trouxemos o que temos de melhor para representar as duas raças e ficamos felizes com as cabanhas parceiras que estão nos acompanhando nesta Expointer. No caso do Bravon, ele vem sendo trabalhado na propriedade há muitos anos, resgatamos os registros e estamos dando continuidade ao legado do meu sogro, José Carlos Assis Brasil Senna”, afirma.

“Vimos em pista animais modernos, carniceiros e muito bem equilibrados, que eu considero muito importante. São animais que todos gostariam de ter em sua propriedade”, comenta o jurado Eduardo Duval.

