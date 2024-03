Expodireto Cotrijal Rede Pampa conecta gaúchos à Expodireto Cotrijal através de extensa cobertura

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











De 3 a 8 de março, o grupo gaúcho de comunicação leva estúdios multimídia a Não-Me-Toque para acompanhar uma das maiores feiras de agronegócio da América Latina. Foto: O Sul TV Pampa na Expodireto Cotrijal em Não-Me-Toque.(Foto: O Sul) Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Expodireto Cotrijal chega à sua 24ª edição consolidada como uma das maiores feiras do agronegócio internacional e, mais uma vez, a Rede Pampa estará presente, trazendo ao público gaúcho cada detalhe dos cinco dias de feira, de 4 a 8 de março, em Não-Me-Toque. Oficialmente, a cobertura do grupo gaúcho de comunicação inicia com o prestigiado Troféu Brasil Expodireto 2024, no próximo domingo (3). A premiação abre a feira e reconhece personalidades, empresas e entidades que se destacaram no último ano, impulsionando o Rio Grande do Sul como uma potência mundial no segmento.

Com ampla e intensa cobertura multimídia, o grupo gaúcho conecta seus veículos de rádio, TV e internet diretamente ao centro da feira, com uma redação completa montada no evento e ampla equipe de profissionais, trazendo o melhor conteúdo informativo, direto de Não-Me-Toque.

“A Rede Pampa, mais uma vez, busca ser parte integral da Expodireto 2024, aproximando o público e o produtor do conhecimento, da informação e da tecnologia. Através de diversas frentes, instalados no coração da feira, daremos luz às oportunidades de negócios e a importantes debates ligados ao meio rural”, afirma o vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto.

Além do aclamado Troféu Brasil Expodireto, que contará com transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Pampa a partir das 20h, a emissora leva ao ar um programa especial pela TV aberta para todo o Rio Grande do Sul no dia 9 de março, às 11h30, e o Jornal O Sul apresenta um Caderno Especial do evento em sua edição dominical do dia 10 de março.

De 4 a 8 de março, os principais destaques da mega feira de Não-Me-Toque poderão ser conferidos na tela da TV Pampa. Boletins diários, durante a programação, trarão os acontecimentos em tempo real. Edições especiais do programa Pampa Debates, às 17h45, abrirão espaço democrático para conversas entre produtores, empresários e autoridades do meio rural e do agronegócio. Matérias exclusivas do Jornal da Pampa, às 18h45, farão um aparato dos principais assuntos do dia.

A Rádio Liberdade também traz programação especial, direto de seu estúdio montado na Expodireto, de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h, com entrevistas exclusivas. Já o Jornal O Sul, de 27 de fevereiro a 11 de março, apresenta editoria especial da feira no portal O Sul, trazendo atualizações em tempo real, com equipe de reportagem e redação presentes na cobertura das palestras, exposições e ações dos cinco dias de evento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expodireto Cotrijal

https://www.osul.com.br/rede-pampa-expodireto-cotrijal-extensa-cobertura/

Rede Pampa conecta gaúchos à Expodireto Cotrijal através de extensa cobertura

2024-02-29