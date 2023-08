Expointer Rede Pampa leva redação multimídia a Esteio para cobertura completa da Expointer 2023

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2023

Estúdios panorâmicos da Casa da Rede Pampa, no Parque de Exposições Assis Brasil, transmitirão em tempo real os acontecimentos do evento. Foto: O Sul Foto: O Sul

A 46ª Expointer, um dos eventos agropecuários mais aguardados da América Latina, começa neste sábado (26), em Esteio (RS), oferecendo aos visitantes uma experiência rica em agricultura, pecuária e inovação. A Rede Pampa, reconhecida por sua intensa cobertura jornalística do evento, está empenhada em trazer todos os detalhes das movimentações no Parque de Exposições Assis Brasil, até o dia 3 de setembro.

Com redação multimídia própria, montada na Casa da Rede Pampa, a equipe do grupo gaúcho estará reportando as últimas novidades, exposições e competições que fazem parte da Expointer 2023, por rádio, televisão, jornal e internet, cobrindo também os destaques da feira em suas plataformas online, para aqueles que desejam acompanhar o evento de qualquer lugar do mundo.

A cobertura abrangente da Rede Pampa fornecerá aos ouvintes, telespectadores e leitores uma visão aprofundada das exposições de animais, maquinário agrícola de última geração e avanços em pesquisa e inovação no setor agropecuário, com mais de 40 horas de programação ao vivo.

A Casa da Rede Pampa também será palco de palestras e eventos diários. Possuindo estúdios panorâmicos de televisão e de rádio, redação multimídia, auditório para eventos, deck externo para gravações e reuniões especiais, além de restaurante próprio com equipe qualificada, pronta a oferecer o melhor serviço de gastronomia gaúcha, o local é o point jornalístico na Expointer.

O vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, ressalta a mobilização do grupo gaúcho para a cobertura desta edição do evento: “Nós somos presença permanente na Expointer e, já no domingo (27), teremos nosso consagrado Troféu Senar O Sul, na Associação Leopoldina Juvenil, celebrando as 17 personalidades que serão homenageadas. A Casa da Rede Pampa será palco de grandes encontros, eventos e homenagens, como IV Fórum Agro Inovação, Presente e Futuro – Banrisul e Rede Pampa na Essência da Economia Gaúcha, no dia 31 de agosto, seguido da realização do II Troféu Destaques do Agro, premiação que homenageará as personalidades e entidades que mais se destacaram no agronegócio no biênio 2022-2023”.

As transmissões ao vivo da 46ª edição da Expointer se iniciaram nesta segunda-feira (21), com a chegada dos animais no Parque de Exposições Assis Brasil, acompanharão a feira até seu final, no domingo (3), se encerrando somente dia 10 de setembro, com apresentação de um programa especial, 100% produzido no Parque de Exposições.

