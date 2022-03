| Rede Pampa realiza programação e cobertura especial dos eventos que marcaram os 250 anos de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de março de 2022

Em homenagem aos 250 anos de Porto Alegre, a Rede Pampa realizou uma cobertura especial dos eventos de comemoração que aconteceram na cidade. Além disso, dois programas da emissora foram transmitidos Ao Vivo direto do restaurante 360 POA Gastrobar, localizado na Orla do Guaíba.

O programa Porto Alegre Sem Igual, veiculado pela rádio Liberdade, na apresentação de Evandro Leboutte, contou com a participação do Conselheiro da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), Gunther Staub; o diretor do Intituto Caldeira, Pedro Valerio; a dupla tradicionalista De Lima & Leninha; e o presidente da ONG Sociedade União da Vila dos Eucaliptos (SUVE), Ilson Renato. Com transmissão a partir das 10h30, os ouvintes da 83,3 FM (99,7 FM no litoral), contaram com uma conversa sobre as peculiaridades da capital gaúcha além de uma boa música gauchesca.

Às 11h30, a TV Pampa transmitiu o Pampa Debates Especial com convidados que trataram sobre o momento atual de Porto Alegre e as perspectivas para o futuro. Conduzido pelo apresentador Paulo Sérgio Pinto, o momento de conversa contou com a participação do Presidente da Câmara de Vereadores da Capital, Idenir Cecchim; o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni; o Presidente do Conselho Administrativo do Sicoob Credicapital, Guido Bresolin Júnior; o diretor de Coordenação, Sistemas e Relações Intitucionais do Sicoob, Ênio Meinen; o vice-presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva; o diretor da empresa Fertilizantes Piratini, Mário Darós; o músico Léo D’Lucca, e os empresários Edemir Simonetti e Pinheio Neto.

Na ocasião o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni, comenta sobre o investimento e as obras realizadas na Orla do Guaíba. “Porto Alegre se reencontra com o rio, se reestrutura como cidade para que possa ter a atividade turística cada vez mais intensa” acrescenta.

O empresário Edemir Simonetti, ressaltou que a inauguração do trecho 1 da Orla foi o rompimento de um ciclo da capital gaúcha. Segundo ele, a partir disso, a cidade tornou-se mais alegre, “não tem mais volta, está acontecendo uma revolução” ressalta.

