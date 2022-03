Porto Alegre Em comemoração aos 250 anos de Porto Alegre, Baile da Cidade reúne milhares de pessoas na Redenção

Por Redação O Sul | 26 de março de 2022

O Baile de Porto Alegre, Parque da Redenção, teve show da cantora Maria Rita, entre outras atrações. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Em comemoração os 250 anos de Porto Alegre, o Baile da Cidade reuniu uma multidão, neste sábado (26), no Parque Farroupilha (Redenção). As apresentações começaram no fim da tarde, e o show da cantora Maria Rita foi uma das principais atração da noite.

A cantora embalou o público com sucessos da sua carreira e clássicos da MPB, como a canção “O Bêbado e a Equilibrista”. A filha de Elis Regina também foi homenageada com o título de Cidadã de Porto Alegre. O prefeito Sebastião Melo e o vice Ricardo Gomes entregaram a condecoração antes do início do show.

“É emocionante estar aqui na festa de 250 anos da cidade, nesta terra que agora também é minha. Fico feliz em ver o amor que vocês ainda sentem pela minha mãe”, afirmou Maria Rita.

Antes de Maria Rita, animaram o público uma apresentação do Carnaval 2022; som com comunicadores da rádio 104 FM e a apresentadora Liliana Cardoso; DJ Cássia; Banda Municipal com a participação de Isabela Fogaça; e André Damasceno. O evento encerrou com DJ Cabeção e Tributo a Cristiano Araújo.

O palco foi montado em cima do espelho d´água, próximo ao chafariz, no mesmo local onde ocorreu o Baile das Debutantes, na sexta-feira. Idosos e pessoas com necessidades especiais ou dificuldade de locomoção tiveram um espaço reservado com 500 cadeiras em frente ao palco.

As comemorações dos 250 anos de Porto Alegre começaram em 26 de setembro de 2021 com o lançamento da programação oficial e do selo comemorativo, no Parque Farroupilha. A programação foi desenvolvida pela Secretaria Extraordinária do município e conta com mais de 300 atrações, que se estenderão até 31 de dezembro deste ano.

São eventos dos mais variados, produzidos pela prefeitura em conjunto com organizações sem fins lucrativos e da iniciativa privada. Esporte, lazer, cultura, turismo, educação, inovação e desenvolvimento social e econômico são os principais temas abordados durante o período de comemoração.

Também neste sábado, o prefeito Sebastião Melo fez a entrega oficial do Paço Municipal, ou Paço dos Açorianos, à Secretaria Municipal da Cultura. O prédio histórico, localizado na Praça Montevidéu, será transformado em Museu de Arte de Porto Alegre. A solenidade também fez parte das comemorações dos 250 anos da capital gaúcha.

Após a solenidade de entrega do prédio centenário, foi servido um bolo gigante, com cerca de 30 metros, em frente ao Paço Municipal. O doce foi montado no formato dos números 2, 5 e 0 em uma parceria com a UniRitter, Comercial Martini, Nestlé, Grupo Zaffari e Associação do Mercado Público.

Mais cedo, foi celebrada a missa dos 250 anos da cidade, com o arcebispo Metropolitano Dom Jaime Spengler, na Catedral Metropolitana.

A programação dos 250 anos segue neste domingo (27). As atividades iniciam às 8h com a 18ª Corrida de Aniversário, partindo do Largo Glênio Peres. Às 11h, na Ilha da Pintada será inaugurado o monumento ao Peixe Pintado, além de apresentações culturais açorianas. Haverá um almoço no local, com a tradicional tainha na taquara. O embarque ocorre às 10h, no Gasômetro, no Barco Porto Alegre 10.

O passeio de barco sai por 40 reais, com desconto para quem apresentar a carteira de estudante, e crianças de até 10 anos de idade não pagam. O almoço também custará 40 reais e para quem fizer o passeio de barco sairá por 35 reais. Dúvidas e reservas pelo telefone: (51) 31092312.

Às 17h, também estão programados shows gratuitos na Orla, com Vera Loca, Rock de Galpão e Hique Gomes. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

