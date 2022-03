Cláudio Humberto Janela partidária é choque de realidade na Câmara

Por Redação O Sul | 26 de março de 2022

“É um assunto que nos preocupa muito” — Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sobre o preço dos combustíveis no Brasil. (Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

A janela (de infidelidade) partidária nem acabou, mas provocou rearranjo de forças na Câmara e tem sido classificada como um grande choque de realidade. O PL, por exemplo, foi de 33, na eleição, para 65 deputados, atraídos pela filiação do presidente Jair Bolsonaro.

PSL e DEM tinham, somados, 81 deputados. Viram a bancada despencar para 54 após a fusão que criou o União Brasil. PT, PSB, PDT, PCdoB e quase todos os partidos de ‘esquerda’ diminuíram, desde 2018.

Na mesma

O PT perdeu só um deputado indo de 54 para 53, mas se antes era a maior bancada da Câmara, hoje é a terceira, atrás do PL e União Brasil.

Rindo à toa

PP, Republicanos e PSD também viram as bancadas aumentarem. O PP foi a 46 deputados e é hoje a 4ª bancada. Republicanos e PSD têm 41 cada.

Puxadinhos sofreram

PSB, PDT, PCdoB e PSol perderam juntos 11 parlamentares. Mais da metade saiu do PDT, que caiu de 28 para 22 deputados na bancada.

Na mesma

O PSDB ganhou dois deputados (29 para 31), enquanto o MDB continuou com 34. O Novo permanece com 8 parlamentares e o Rede, com um.

Covid tem menor média de mortes da pandemia

O temor de nova onda e nova variante do coronavírus parece ter ficado no imaginário dos coronalovers e não resiste à análise dos números da pandemia no mundo. Segundo o Worldometer, a média diária de óbitos está em 4.631, a menor desde 2 de abril de 2020, quando passou esse número pela primeira vez. No Brasil, a tendência é a mesma e a média é de 253, a menor desde o início do ano, quando a ômicron chegou.

Tá explicado

Segundo a plataforma Our World in Data, o mundo já vacinou 64,1% da população com ao menos uma dose, enquanto o Brasil superou 84,4%.

Sucesso mundial

A alta taxa de vacinação serve de alívio para o Brasil, que vacinou mais proporcionalmente que Alemanha, EUA, França, Reino Unido, Itália, etc.

Campanha superlativa

O Brasil aplicou 425,4 milhões de doses em 180,6 milhões de pessoas. São 160 milhões já imunizados e mais 75 milhões com dose de reforço.

Disputa aberta

O cenário no qual Marília Arraes (SD) perderia a eleição ao Senado, em Pernambuco, é se Raquel Lyra (PSDB), prefeita de Caruaru, concorrer. Mas a tucana lidera pesquisas para o governo, que Arraes almeja.

Criador e criatura

Ao explicar que “não faz sentido” a ex-presidente Dilma trabalhar para sua eleição, o ex-corrupto Lula disse a uma rádio mineira que “às vezes, as pessoas podem me ajudar não fazendo nada”.

Boas expectativas

A percepção de o brasileiro manter o emprego nos próximos seis meses vinha crescendo desde abril; de 47% (chances grandes e muito grandes) para 63%, segundo o Ipespe desta semana. Caiu dois pontos em março.

Partiu para o ataque

Ex-coordenador da força-tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol postou imagem acusando o Supremo Tribunal Federal de sabotar o combate à corrupção no Brasil. “E vocês, já desvendaram esse mistério”, indagou.

Tentativa

Para o senador Luiz do Carmo (MDB-GO), a denúncia sobre os pastores que tentam emplacar favores no Ministério da Educação é “mais uma tentativa desesperada de atacar o presidente Bolsonaro”.

Equidistância no conflito

Depois de garantir insumos do Canadá, Tereza Cristina (Agricultura) lembrou que somos o maior importador de fertilizantes do mundo e usa diplomacia para “manter abertos canais de fornecimento internacional”.

Na nossa conta

A deputada Paula Belmonte (Cid) criticou o preço da gasolina de R$ 8,00 no DF, e afirma que privilégios de funcionários da Petrobras chegam a R$ 7 bilhões ao ano. “Gasto médio por funcionário: R$ 449,3 mil”, criticou.

Tá valendo

Governador de São Paulo, João Dória “inaugurou” a fábrica de vacinas do Butantan, quase um ano antes do início estimado da operação. Ele só tem uma semana no cargo, antes de desincompatibilizar.

Pensando bem…

…quando mala com R$ 500 mil em dinheiro vira nota de rodapé, é porque a notícia perdeu a guerra para a tal “narrativa”.

PODER SEM PUDOR

Rolando o lero

Interventor de Pernambuco, Agamenon Magalhães sabia do vazio entre as orelhas de um jovem parente, que faria vestibular na Faculdade de Direito. A seu pedido, o professor responsável lhe fez uma pergunta idiota: “Qual é o rio que banha o Uruguai e cujo nome batizou o país?”

O rapaz não soube responder e o professor resolveu ajudar ainda mais: “Vou lhe dar uma dica: é o rio U-ru…”

“Urubu!” respondeu o triunfante tolo. O professor não se conteve: “Vou aprová-lo por causa do dr. Agamenon, mas urubu é a mãe!…”

