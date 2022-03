Cláudio Humberto Orlando “tapioca” Silva reage a crítica: “É fake news”

Por Cláudio Humberto | 26 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Nos anos 50, uma CPI investigava a ligação entre o governo Getúlio Vargas e o jornal Última Hora, de Samuel Wainer. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), relator do projeto de lei contra as chamadas “fake news” não sabe direito o que dizer quando lhe perguntam sobre quem será o “iluminado” que vai determinar o que é ou não notícia falsa ou “desinformação”. Ao ser indagado sobre a acusação de que projeto autoritário atenta contra a liberdade de expressão, Silva reagiu: “isso é fake news”. Não é. Basta ler a Constituição da República.

Assim é, se lhe parece

Acusado de usar cartão corporativo do governo para pagar até a tapioca que consumia, em 2008, produziu resposta semelhante: “foi engano”.

Inspiração fascista

O projeto da “fake news” segue a lógica do ex-presidente Lula, que tentou impor controle da mídia, em iniciativa de inspiração fascista.

Não honra com liberdade

Silva é do Partido Comunista do Brasil. Pudera. Onde há ou houve um país sob domínio comunista as liberdades individuais foram suprimidas.

Caso pensado?

O projeto que supostamente combateria fake news, pune o disparo em massa de mensagens em aplicativos, mas poupa as redes sociais.

Rejeição ao governador de Pernambuco é recorde

Levantamento do Paraná Pesquisas em Pernambuco mostra que o atual governador Paulo Câmara (PSB) tem padrão Jair Bolsonaro de desaprovação. A pesquisa, realizada entre os dias 19 e 24 deste mês, mostra que 62,8% desaprovam Paulo Câmara, empatando tecnicamente com Bolsonaro, com 64,7%. Do total, 4,9% avaliam “ótimo” e 43,1% “péssimo” o governo estadual. Isso se reflete no desempenho de Danilo Cabral, candidato de Câmara à sua sucessão: está em 4º na pesquisa.

Prefeitos bombando

Na pesquisa para governador, lideram intenções de voto os três jovens prefeitos de Caruaru (PSDB), Petrolina (União Brasil) e Jaboatão (PL).

Pole position

No principal cenário, Raquel Lyra tem 25,8%, seguida de Miguel Coelho com 15,6%, tecnicamente empatado com Anderson Ferreira (13,6%).

Todo o Estado

Foram 1.510 entrevistas presenciais em 58 municípios de todas as regiões e a pesquisa foi registrada no TSE sob nº PE-01060/2022.

Marília no Senado

Levantamento Paraná Pesquisa revela que a deputada de Pernambuco Marília Arraes, ex-PT, lidera a disputa pela vaga de Fernando Bezerra Coelho, no Senado. Tem mais de 40% em dois cenários da pesquisa.

Favorita não concorre

Grande favorita à vaga pernambucana no Senado, a deputada federal Marília Arraes, que agora está no Solidariedade, no entanto, deseja mesmo é disputar o governo estadual. Vai para o tudo ou nada.

Tem senador aí?

Vídeo do ex-senador capixaba Magno Malta, que viralizou, conclama os atuais integrantes do Senado “à responsabilidade”, por serem os únicos com autoridade para chamar às falas Alexandre de Moraes, ministro do STF. A certa altura, ele aplica um pedala: “Ei! Tem algum senador aí?”

Às moscas

Há um silêncio sepulcral no gabinete de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Pudera. O engavetador-geral da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) é conhecido pela baixíssima produtividade.

Milagre eleitoral

Ano eleitoral faz milagres: apenas dois dias após sair em jornal, a denúncia contra o ministro da Educação virou inquérito. O Supremo Tribunal Federal (STF) virou o gatilho mais rápido do centro-oeste.

Memória curta e conveniente

José Medeiros (Pode-MT) disse que o PT parece já ter esquecido, ou abandonado, a lorota do “golpe” contra Dilma. O deputado questionou razões de “dar vice (presidência) a Alckmin, um dos capitães do golpe”.

Desproporcional

Os EUA de Joe Biden ultrapassaram esta semana a marca de um milhão de mortes por covid, diz o Worldometer. Representam 16,3% de todas as mortes pelo vírus, apesar da população ser 4,2% do total mundial.

Faça o que digo

O senador José Aníbal (SP) fez candente apelo à união, na entrevista ao canal BandNews em que defendia o golpe da velha guarda tucana contra candidatura de João Doria a presidente, conquistada nas prévias.

Pensando bem…

… água morro abaixo, fogo morro acima e processo contra Bolsonaro no STF, ninguém para.

PODER SEM PUDOR

O dono da grana

Nos anos 50, uma CPI investigava a ligação entre o governo Getúlio Vargas e o jornal Última Hora, de Samuel Wainer. O conde Francisco Matarazzo era interrogado pelo deputado Carlos Lacerda, ferrenho opositor de Getúlio: “Sr. Matarazzo, o senhor deu dinheiro ao Samuel Wainer?”. “Dei, sim” respondeu o rico empresário, sem pestanejar. “E por que?” inquiriu Lacerda, desafiador. “Ué! Dei porque o dinheiro é meu e faço dele o que bem quiser”. E encerrou a discussão.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto