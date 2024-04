Rio Grande do Sul Rede ProSuper chega a Nova Santa Rita, Gravataí e Osório

Serão inauguradas neste mês de abril, mais quatro lojas da Rede ProSuper, criada pelo UniSuper no final de 2023 para desenvolver e profissionalizar os mercados de bairro de Porto Alegre e da Região Metropolitana por meio do associativismo.

O calendário de inaugurações começa nesta quinta-feira (4), em Nova Santa Rita, quando o Super Popular reabrirá ao público após uma ampla reforma.

No dia 11 será a vez de reinaugurar o Supermercado Borba, em Osório e, no final de abril, deve ocorrer a reabertura de duas unidades do Supermercado Pereira, em Gravataí.

“Sempre acreditamos que unindo forças somos mais fortes para ir mais longe. Foi assim que construímos a Rede UniSuper há 24 anos e é assim que estamos construindo a Rede ProSuper”, ressalta o presidente da Rede UniSuper, Sandro Formenton.

A rede associativa já conta com seis licenciados: além das quatro lojas que serão inauguradas em abril, ela está presente em Alvorada, com o Macrozatti Supermercado, e em Campo Bom, com o Santa Lúcia. De acordo com Formenton, a meta é chegar a 20 lojas até o final de 2024.

“A ProSuper nasceu da nossa experiência. As famílias que fundaram o UniSuper começaram com mercados de bairro e foram crescendo com o tempo. Com essa rede, queremos compartilhar nosso aprendizado, infraestrutura e modelo de negócio para acelerar a profissionalização dos licenciados”, explica.

Como funciona

Na prática, a ProSuper funciona assim: ao ingressar na rede, o supermercado passa por uma reforma para adequação do layout e da infraestrutura. Todos os detalhes são ajustados para que a loja ganhe mais conforto, praticidade e segurança para atender o padrão de qualidade ProSuper. Mudam as cores e, em alguns casos, a disposição dos itens, a distribuição das mercadorias e o mix de produtos oferecidos. Mas um aspecto bem importante a Rede faz questão de preservar: a identidade de cada negócio. “Na fachada, procuramos manter sempre o nome original do mercado, que muitas vezes é o nome da família. Assim, o mercado não desaparece, mas cresce”, ressalta o presidente da Rede UniSuper.

Inaugurações de abril

04 de abril – quinta-feira

Super Popular

Rua do Ipê, 1680, bairro Berto Cirio, Nova Santa Rita

11 de abril – quinta-feira

Supermercado Borba

Rua Tiradentes, 665, bairro Glória, Osório

Final de abril

Supermercado Pereira

Matriz: RS-020, 8469, Gravataí

Filial: Avenida Paes de Andrade, 27, bairro São Marcos, Gravataí

