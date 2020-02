Rio Grande do Sul Redução da criminalidade e de afogamentos: governo faz balanço de um mês da Operação RS Verão Total

31 de janeiro de 2020

"Os resultados desses primeiros 30 dias são excelentes", disse o vice Ranolfo, que coordena a Operação RS Verão Total 2020. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Queda de quase 50% no roubo a comércio, redução superior a 30% de arrombamento a comércio, roubo a residência e homicídio doloso, além de diminuição de 9% no número de salvamentos e apenas uma morte por afogamento. Estes são os resultados do primeiro mês de atividades da Operação RS Verão Total, divulgados nesta sexta-feira (31) pelo governo do Estado.

Na apresentação do balanço, realizada em Capão da Canoa, o governador Eduardo Leite e o vice-governador e secretário da SSP (Segurança Pública), Ranolfo Vieira Júnior, comemoraram os números e o sucesso das ações de todas as instituições vinculadas da SSP – BM (Brigada Militar), Polícia Civil, CBMRS (Corpo de Bombeiros Militar), IGP (Instituto-Geral de Perícias) e DetranRS (Departamento Estadual de Trânsito) – e das demais secretarias envolvidas na ampliação de serviços públicos aos cidadãos em todo o litoral gaúcho, referentes ao período entre 21 de dezembro de 2019 e 21 de janeiro de 2020.

“Ver a redução da criminalidade nos deixa muito contente, mas ver, também, que estamos fazendo um trabalho pró-ativo, de prevenção e não apenas de salvamento, por meio dos nossos bombeiros, com efetivo nos lugares certos, emprego de equipamentos qualificados e, até mesmo de vinagre, que pela primeira vez foi fornecido pelo governo em todas as guaritas para trazer mais conforto e resposta rápida aos ferimentos de água-viva, é uma satisfação enorme. Porque o Estado tem de trazer segurança e estar presente onde a população está e, nesta época, acaba sendo o nosso litoral”, complementou Leite.

Aproveitando a solenidade no litoral, o governo entregou dez motos aquáticas para o CBMRS. Os equipamentos permitirão aos guarda-vidas ampliar as ações de prevenção e orientação aos banhistas quanto aos locais seguros para banho, além de acelerar o tempo de resposta e o alcance nas situações que exigirem o resgate de vítimas em águas internas e nas praias dos litorais Norte e Sul do RS.

“Com certeza, vai qualificar ainda mais a atividade dos bombeiros já a partir de sábado (1º) nas praias do Litoral Norte e, em seguida, também no Sul”, afirmou o vice-governador Ranolfo, que coordena a Operação RS Verão Total. “Os resultados desses primeiros 30 dias são excelentes, mas esperamos que, no encerramento da operação, no dia 2 de março, possamos ter resultados ainda melhores para apresentar à população”, acrescentou.

Com um investimento total de R$ 753,2 mil, as motos aquáticas foram adquiridas com recursos de convênio com a empresa Fraport, como contrapartida pelo serviço de prevenção de incêndio no aeroporto Salgado Filho, na capital.

Foram entregues ao CBMRS, ainda, 12 pranchas de resgate e 10 desfibriladores externos, semiautomáticos, que equiparão os triciclos utilizados pelos guarda-vidas para o trabalho de prevenção e abordagem na faixa de areia. Os equipamentos são doação da Unimed.

Balanço

Entre efetivos do CBMRS, da BM, da Polícia Civil, do IGP e do DetranRS, mais de 3,2 mil homens e mulheres reforçam as ações de policiamento, fiscalização, salvamento e prevenção em todo o litoral até o dia 2 de março.

A presença também está maior na Serra, na Costa Doce e nas fronteiras. No total, durante o período da operação, o Estado investirá R$ 23 milhões para o custeio e diárias do reforço da segurança no veraneio.

O CBMRS formou 389 guarda-vidas civis temporários que se somaram aos 664 militares da corporação (371) e da BM (258), um total de 1.053 que estão atuando em vigilância e salvamento nas praias de mar e águas abrigadas, como rios e lagos. Outros 64 bombeiros trabalham na prevenção de incêndios, serviços administrativos e projetos sociais.

Em parceria com os municípios, foram preparados 277 postos de salvamento (guaritas) para a atuação dos guarda-vidas durante a Operação RS Verão Total.

