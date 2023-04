Rio Grande do Sul Reforma tributária é tema de evento na Fiergs, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2023

Evento será realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda nesta quarta-feira. (Foto: Arquivo/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o objetivo de debater o futuro a reforma tributária em âmbito nacional, a Receita Estadual gaúcha realiza um seminário nesta quarta-feira (26). O local escolhido é o Teatro do Sesi, localizado no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). Estão confirmadas as presenças de especialistas no tema, bem como do governador Eduardo Leite.

A palestra magna do evento será ministrada pelo secretário extraordinário da Reforma Tributária no Ministério da Fazenda, Bernard Appy. Também estão programados dois painéis sobre a reforma tributária, apresentações e debates sobre a agenda e a nova fase do programa “Receita 2030”, além do lançamento do aplicativo “Minha Empresa”.

O seminário é organizado pela Receita Estadual, que integra a Secretaria da Fazenda (Sefaz), e atende a uma demanda do Conselho de Boas Práticas Tributárias, formado por representantes da administração estadual gaúcha e de entidades ligadas a diversos segmentos econômicos. São apoiadores do evento a Fiergs e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Programação

– 8h30min – Credenciamento.

– 9h – Painel de abertura: Novo Receita 2030 e aplicativo Minha Empresa, com a previsão de participação do governador Eduardo Leite.

– 10h30min – Palestra magna sobre a reforma tributária nacional, com Bernard Appy, secretário extraordinário da Reforma Tributária no Ministério da Fazenda.

– 13h30min – Painel: Reforma tributária e desenvolvimento econômico.

– 15h30min – Painel: Reforma tributária, entes federativos e tributação 4.0.

– 17h30min – Encerramento.

(Marcello Campos)

