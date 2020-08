Para a continuidade das obras de duplicação da avenida Tronco, na Zona Sul de Porto Alegre, foram implantados novos desvios no trânsito a partir desta terça-feira (04).

Segundo a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), há bloqueios na avenida Moab Caldas, no trecho entre a rua Sepé Tiaraju e a Gabriel Fialho Camargo. A rua Gabriel Fialho Camargo também fica bloqueada para o trânsito de veículos entre a Moab Caldas e a Prof. Manoel Lobato. Os desvios são feitos pela rua Sepé Tiaraju e a pela Manoel Lobato.

As alterações no trânsito incluem as linhas de transporte coletivo. As mudanças ocorrem para a realização de escavações e pavimentação das pistas e redes de drenagem. A duplicação da avenida Tronco integra o conjunto de obras da Copa do Mundo de 2014.