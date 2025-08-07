Porto Alegre Região Metropolitana de Porto Alegre receberá 26 estações de monitoramento hidrometeorológico

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Unidades são equipadas com sensores para medição de nível dos rios e volume de chuva. (Foto: Divulgação MKS)

A Região Metropolitana de Porto Alegre deve receber 26 estações de monitoramento hidrometeorológico nos próximos meses. Com o objetivo de ampliar a capacidade de preparação a respostas a desastres, a iniciativa do governo estadual, por meio da Casa Militar – Subchefia de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul, faz parte de um projeto de instalação de 130 novas unidades desse tipo em diversas bacias hidrográficas do mapa gaúcho.

As novas estações são de alta performance e operam na modalidade nowcasting de missão crítica, com atualização de dados a cada 15 segundos. Equipadas com sensores para medição do nível dos rios e do volume de chuva, além de câmeras para acompanhamento visual em tempo real, as unidades contam com transmissão via rede 4G/5G e redundância por satélite, garantindo a continuidade do funcionamento mesmo em situações adversas.

O sistema oferece informações precisas e atualizadas em tempo real. Essa capacidade é essencial para embasar decisões estratégicas durante emergências e adotar medidas preventivas de forma mais eficaz. Trata-se de um passo fundamental para garantir mais segurança à população, com base em dados confiáveis e ações rápidas diante de eventos hidrometeorológicos cada vez mais frequentes.

A iniciativa faz parte do eixo de infraestrutura da Política Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres, e está incluída nas ações do Plano Rio Grande, com um investimento total de R$ 47,175 milhões. Em junho, o projeto entrou na sua segunda fase, que abrange a definição dos pontos exatos onde serão instalados os novos equipamentos.

(Marcello Campos)

