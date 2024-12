Rio Grande do Sul Região Sul tem previsão de tempestade com possibilidade de granizo para final de semana

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2024

Rajadas de vento e pancadas de chuva devem ocorrer entre sexta-feira (13) e domingo (15). (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de tempestades na Região Sul nos próximos dias. Entre sexta-feira (13) e domingo (15), novas áreas de instabilidade devem ocorrer, com rajadas de vento, pancadas de chuva e condição para granizo.

Essa instabilidade atmosférica ocorre devido à combinação de calor, umidade e distúrbios no fluxo de vento altitudes elevadas, que favorecem a formação de uma grande área de baixa pressão. Entretanto, de acordo com o Inmet, ainda existem divergências sobre a intensificação desse sistema de baixa pressão, que pode evoluir para um ciclone extratropical próximo à costa do Rio Grande do Sul.

O sul e leste gaúcho devem ser as áreas mais atingidas, com condições para rajadas de vento que superem os 60 km/h e pancadas de chuva eventualmente fortes. Na segunda-feira (16), o sistema deve se deslocar para o alto-mar.

O Inmet solicitou o acompanhamento dos avisos meteorológicos especiais nos próximos dias. “Fique atento aos comunicados da Defesa Civil de sua cidade”, alertou.

Na última semana, o novo sistema de alertas de desastres de grande perigo da Defesa Civil Nacional entrou em operação. O Defesa Civil Alerta utiliza a rede de telefonia celular para emitir alertas gratuitos, com mensagens de texto e alertas sonoros para a população que estiver em uma possível área de risco.

Os alertas serão disparados pelas defesas civis de estados e municípios em área com cobertura 4g ou 5g, que tenham risco de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais, chuvas de granizo e outras situações. Não é necessário cadastro prévio para o recebimento das informações.

Região Sul tem previsão de tempestade com possibilidade de granizo para final de semana

2024-12-13