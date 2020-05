Política Regina Duarte, secretária da Cultura, se reúne com Bolsonaro nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

Regina vem sofrendo ataques da ala ideológica do governo Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro tem uma reunião marcada às 11h15min desta quarta-feira (06) com Regina Duarte, secretária da Cultura, e Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, em Brasília. Regina vem sofrendo ataques da ala ideológica do governo.

O próprio Bolsonaro passou a reclamar dela. Semana passada, ao ser questionado se a ex-atriz sairia do governo, o presidente respondeu: “Infelizmente, a Regina está em São Paulo, está trabalhando pela internet ali. E eu quero que ela esteja mais próxima. É uma excelente pessoa, um bom quadro”, disse.

A assessoria de Regina afirma que ela voltou a despachar em Brasília. Segundo a revista Crusoé, Regina teria dito a uma assessora: “Acho que ele [Bolsonaro] está me dispensando.”

