Mundo Mais alunos voltam às aulas no epicentro da pandemia na China

Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

Estudantes do último ano das escolas do ensino médio de Wuhan, cidade onde surgiu a epidemia, voltaram às aulas Foto: Reprodução

Os estudantes do último ano das escolas do ensino médio de Wuhan, cidade na China onde surgiu a epidemia de Covid-19, retornaram nesta quarta-feira (06) às aulas. Várias medidas de proteção foram adotadas como o uso de máscaras, detectores de temperatura e a manutenção do distanciamento.

As mesas individuais estão distantes um metro umas das outras. As aulas presenciais foram suspensas em janeiro, com a determinação da quarentena na cidade e na sua província, Hubei, na região central da China.

Desde então, como no restante do país, os estudantes tinham aulas online. Ainda não foi anunciada a data de retorno das aulas para as demais séries do ensino médio, assim como para os alunos do ensino fundamental e básico.

Mais de 15 mil mortes

América Latina e o Caribe registram 15 mil mortes pelo novo coronavírus, segundo uma contagem da agência de notícias France Presse baseada em dados oficiais divulgados na terça-feira (05).

A região, que espera o pico da pandemia nos próximos dias, registra mais de 282 mil casos de Covid-19. Os países mais afetados são o Brasil (com mais de 7,9 mil mortos e mais de 114 mil infectados), o México (com mais de 2,2 mil mortes e mais 24,9 mil) e o Equador (com mais de 1,5 mil mortos e 31,8 mil infectados).

Brasil

A Prefeitura de São Paulo suspendeu todos bloqueios no trânsito realizados para tentar elevar o índice de isolamento social na capital paulista. A suspensão aconteceu após muita reclamação de funcionários da saúde, que foram barrados nesses bloqueios criados pela administração municipal.

