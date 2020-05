Economia Banco Central deve cortar taxa de juros para 3,25%

Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Se confirmado, o percentual será o menor da taxa Selic desde 1999, quando entrou em vigor o regime de metas para a inflação Foto: Reprodução Se confirmado, o percentual será o menor da taxa Selic desde 1999, quando entrou em vigor o regime de metas para a inflação. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) se reunirá nesta quarta-feira (06), e a expectativa de analistas do mercado financeiro é que a taxa básica de juros caia de 3,75% para 3,25%.

Se confirmado, o percentual será o menor da taxa Selic desde 1999, quando entrou em vigor o regime de metas para a inflação. A decisão do BC (Banco Central) será anunciada por volta das 18h. A expectativa do mercado é que a taxa básica de juros tenha nova redução em meados de junho, passando para 2,75% ao ano, patamar no qual fecharia o ano de 2020.

Cenário econômico

A decisão do Copom será tomada em um momento de forte queda do nível de atividade da economia mundial em razão da pandemia do novo coronavírus, o que tem reduzido os índices de inflação.

Diante desse cenário, o FMI (Fundo Monetário Internacional) prevê que a pandemia vai levar a economia mundial a registrar queda de 3% neste ano, o pior desempenho desde a crise de 1929.

Para o Brasil, as previsões do FMI e do Banco Mundial são de retração econômica superior a 5% neste ano. Os economistas do mercado financeiro estimam queda de 3,7%.

Com a forte queda da atividade econômica, os preços têm caído. Em março, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), índice que mede a inflação oficial, somou 0,07%, menor taxa para o mês desde 1995.

O mercado financeiro prevê que o IPCA ficará em 1,97% neste ano, isto é, abaixo do piso de 2,5% previsto pelo sistema de metas. Pela regra vigente, o IPCA pode oscilar de 2,5% a 5,5% sem que a meta seja formalmente descumprida.

Quando a meta não é cumprida, o BC tem de escrever uma carta pública explicando as razões. A meta de inflação é fixada pelo CMN (Conselho Monetário Nacional). Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia (Selic).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia