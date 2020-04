Rio Grande do Sul Regiões Noroeste, Centro e Fronteira Oeste recebem kits de alimentação escolar

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

Kits de alimentação escolar foram entregues nesta terça-feira (28) para as CREs (Coordenadorias Regionais de Educação) de Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Santa Maria, Santo Ângelo, São Borja e Soledade. Ao todo, nesta primeira remessa, as regiões receberam 14 mil cestas básicas, o que totaliza 336 mil quilos de produtos alimentares. A medida beneficia as famílias dos estudantes que deixaram de comparecer às escolas a partir da suspensão das aulas presenciais, como medida de enfrentamento à Covid-19.

Entre os itens distribuídos pela Seduc (Secretaria Estadual da Educação), estão produtos como feijão, arroz, café, biscoito, farinha de milho, farinha de trigo, açúcar, leite em pó, molho de tomate, óleo vegetal e salsicha em conserva.

Até o final de maio, em todo o Rio Grande do Sul, serão distribuídas 185 mil cestas básicas contendo 24 quilos de gêneros alimentícios cada uma, o que totaliza um investimento de cerca de R$ 22 milhões e mais de 4,5 mil toneladas de comida. Os recursos são provenientes do governo do Estado, com a quantia de R$ 9 milhões, e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com recursos na ordem de R$ 12,7 milhões.

Entrega nas CREs

Na região de Santo Ângelo, na 14ª CRE, neste primeiro momento foram disponibilizadas 2,3 mil cestas básicas, o que totaliza mais de 56 mil quilos de alimentos. Serão entregues mais 700 kits até o final do mês de maio.

A entrega desta terça-feira contou com o apoio do 1° Batalhão de Comunicações do Exército, explica a coordenadora Rosa Maria de Souza. “Este é um momento muito importante para os nossos estudantes e para suas famílias. Hoje mesmo (28/4) nós já disponibilizamos as cestas básicas para algumas escolas da região. A partir de quarta-feira, outras serão beneficiadas. Todos estão muito empolgados e felizes com a concretização desta iniciativa”, afirma.

Para Cachoeira do Sul, na 24ª CRE, localizada na região Central, também foram destinadas 2,3 mil cestas básicas. Até o final de maio, a previsão é de que sejam entregues mais 2 mil kits de alimentação.

A titular da 24ª CRE, Elaine Dalcin, relata que os alimentos foram recebidos no ginásio da Escola Rio Jacuí e beneficiarão 42 escolas dos 11 municípios da região. “O carregamento chegou hoje (28/4) de manhã e nós já iniciamos a distribuição. As equipes diretivas das instituições de ensino estão bem empolgadas com esta ação porque irá atender às comunidades que hoje passam por mais dificuldade”, destaca.

Em Santa Maria, na 8ª CRE, foram entregues, com o apoio do 4º Batalhão Logístico do Exército, 2,3 mil cestas básicas. Até o final de maio, serão entregues mais 6 mil. Ao todo, serão beneficiadas cem escolas de 23 municípios da região. “Foi bem tranquilo, hoje (28) nós já repassamos os mantimentos às instituições de ensino situadas nas áreas de maior vulnerabilidade social de Santa Maria. Amanhã, vamos entregar nas áreas centrais da cidade e para os outros municípios da região”, conta o coordenador José Luís Vieira Eggres. “Os nossos diretores ficaram muito satisfeitos por conseguirem atender devidamente às suas comunidades escolares.”

