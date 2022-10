Porto Alegre Registrado em hotel no Centro de Porto Alegre, jornalista permanece desaparecido há uma semana

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Rubem Pires Júnior deixou hotel sem carregar bagagem ou encerrar a conta. (Foto: Reprodução/Facebook)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Visto pela última vez na noite de sábado passado (22) em um hotel no Centro Histórico de Porto Alegre, o jornalista e assessor de imprensa Rubem Pires Júnior continua desaparecido. Ele tem 48 anos, é solteiro, mora em Osório (Litoral Norte) e trabalha à distância para o senador Paulo Paim (PT).

A investigação do sumiço, bem como as tentativas de localização de “Rubinho” (apelido pelo qual ele também é conhecido), estão a cargo da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigação de Pessoas Desaparecidas. Qualquer informação pertinente pode ser encaminhada pelos telefones (51) 3288-2254 e 0-800-642-0121.

Familiares, amigos e colegas também colaboram na procura pelo jornalista. Os relatos são de que ele não possui histórico de ausências prolongadas sem que se saiba seu paradeiro.

Últimos passos

Rubem estava em Porto Alegre desde sexta-feira, véspera de seu desaparecimento – à noite, ele postou em sua página na rede social Facebook um depoimento em vídeo, manifestando apoio à candidatura de seu correligionário Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República. Depois dormiu na casa de uma amiga em Porto Alegre.

O último conhecido com quem esteve foi um amigo, com quem almoçou no sábado. Depois, seguiu para descansar no hotel Lancaster, localizado no edifício Alcaraz (esquina da travessa Acelino de Carvalho com rua Andrade Neves, a menos de 100 metros da Andradas). Ele deixou o estabelecimento às 21h do mesmo dia, sem carregar bagagem ou encerrar a conta.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre