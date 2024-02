Mundo Rei Charles é diagnosticado com câncer; veja o que se sabe até agora sobre doença do monarca do Reino Unido

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2024

O Palácio de Buckingham disse que o rei permanece totalmente otimista sobre o tratamento. (Foto: Reprodução)

O rei Charles foi diagnosticado com um tipo de câncer, disse o Palácio de Buckingham. Não é um câncer de próstata, mas foi descoberto durante seu recente tratamento para um aumento da próstata. O tipo de câncer não foi revelado, mas, de acordo com um comunicado do palácio, o rei iniciou “tratamentos regulares” nessa segunda-feira (5).

O Palácio de Buckingham disse que o rei “permanece totalmente otimista sobre o tratamento que recebeu e espera retornar ao serviço público o mais rápido possível”.

Ele adiará seus compromissos públicos, e a rainha Camilla e o Príncipe William ajudarão a substituí-lo durante seu tratamento.

Nenhum detalhe adicional foi compartilhado sobre o estágio do câncer ou o prognóstico. Acredita-se que o câncer tenha sido detectado em estágio inicial.

Embora faça uma pausa nos seus eventos públicos, o rei, de 75 anos, continuará a exercer seu papel constitucional como chefe de Estado.

Ele foi visto em um culto religioso em Sandringham no doming, onde acenou para a multidão.

Ele passou por um procedimento de próstata em um hospital privado de Londres há mais de uma semana. O rei optou por tornar público seu tratamento da próstata com o objetivo de encorajar mais homens a fazerem exames de próstata, disse o palácio.

Ele teria ficado encantado por ter aumentado a conscientização sobre o assunto, com o site do NHS, o serviço público de saúde do Reino Unido, relatando um aumento nas buscas por informação sobre as condições da próstata.

Para muitos tipos de câncer, as chances de desenvolver um tumor aumenta com a idade.

Os números do Reino Unido sugerem que, em média, todos os anos, mais de um terço (36%) dos novos casos de câncer ocorreram em pessoas com 75 anos ou mais.

O tratamento do câncer pode envolver quimioterapia – medicamento usado para matar células cancerígenas; radioterapia – um tratamento em que a radiação é usada para matar células cancerígenas; ou medicamentos contra o câncer direcionados que encontram e atacam células cancerígenas.

Descoberta do câncer

O Rei Charles foi submetido a um procedimento corretivo para o aumento da próstata, há pouco mais de uma semana. O monarca passou três dias no hospital e durante esse período fez uma série de exames, que detectaram o câncer.

O Palácio de Buckingham afirmou que o monarca é acompanhado por uma equipe de especialistas. Não se sabe ainda se Charles é tratado pelo sistema público de saúde britânico — o NHS, que é referência na Europa — ou em um hospital da rede privada.

O rei retornou nessa segunda-feira (5) a Londres, depois de uma viagem a Sandringham, e deve permanecer na capital britânica neste período.

