Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2022

A foto mostra o monarca encostado em um antigo carvalho no Windsor Great Park, que fica em frente à residência real do Castelo de Windsor. Foto: Divulgação A foto mostra o monarca encostado em um antigo carvalho no Windsor Great Park, que fica em frente à residência real do Castelo de Windsor. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O rei Charles III está comemorando seu primeiro aniversário no trono britânico com uma nova fotografia e um novo papel como “Ranger” do Windsor Great Park.

Lançada nesta segunda-feira (14), dia de seu aniversário de 74 anos, a fotografia marca a nomeação de Charles como Ranger.

A foto mostra o monarca encostado em um antigo carvalho no Windsor Great Park, que fica em frente à residência real do Castelo de Windsor, na Inglaterra, com o sol de inverno brilhando ao fundo.

O cargo de “Ranger” foi anteriormente ocupado por seu pai, o príncipe Philip, o falecido duque de Edimburgo, por 70 anos. Os deveres incluem oferecer orientação ao vice-guarda-florestal sobre a administração de uma das propriedades mais antigas do país, disse o Palácio de Buckingham, em comunicado.

As festividades para o aniversário do rei começaram nesta segunda-feira (14) com uma versão de “Feliz Aniversário” tocada pela banda da Household Cavalry no Palácio de Buckingham, onde Charles nasceu em 1948.

Esta apresentação foi seguida ao meio-dia por uma saudação real de 41 tiros da King’s Troop Royal Horse Artillery, em Green Park.

Charles subiu ao trono em 8 de setembro, com a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, aos 96 anos.

No mês passado, a Casa da Moeda Real do Reino Unido revelou o retrato em moeda do rei Charles III.

